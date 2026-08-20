¿Y ahora qué pasa con Julián Álvarez? Los próximos pasos del Barça

Llega la hora decisiva del mercado y el director deportivo del Barça, Deco, dejó claro que el club blaugrana fichará sí o sí un delantero centro tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres. No dio nombres, pero la prioridad del Barça, hasta el momento, ha sido Julián Álvarez. El club blaugrana ha aguantado la oferta hasta el final y estaba dispuesto a negociar una mejora, pero si no se abre la puerta en unos días, el Barça tomará decisiones y se hablará con Julián.

Barça y Julián han ido de la mano desde el pasado mes de febrero cuando se produjo la primera reunión con su entorno. Ahí ya quedó clara la total predisposición del delantero para fichar y se marcó una estrategia con una primera oferta al Atlético antes del Mundial. El club blaugrana quería abrir negociaciones, pero la postura del club colchonero lo acabó rompiendo todo ante la atónita mirada de un Julián que tenía el compromiso de su propio club para poder salir.

Las dos partes se han mantenido fidelidad hasta ahora. Y el Barça ni ha retirado la oferta, ni ha dado un paso atrás. Julián regresó a Madrid, habló con Simeone y quiere hacerlo con el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín. Pero las posturas están tan enconadas, que el jugador no quiere ir más allá y ni se ha planteado actos de rebeldía a pesar de ver como se esfuma su futuro blaugrana.

El Barça se ha ido manteniendo en contacto durante todos estos días y ha seguido pensando firmemente que la operación era posible. Deco y Flick se han mantenido firmes porque era el delantero que querían, pero este escenario puede dar un giro a partir del domingo por la noche. El club blaugrana esperará al final del partido de los colchoneros ante el Villarreal, dónde puede haber un auténtico plebiscito en el campo si Julián aparece sobre el césped. Y a partir de ahí se tomarán decisiones.

Deco tiene claro que, en caso de bloqueo, llamará al futbolista para agradecerle su esfuerzo y abrirle las puertas para el futuro, aunque mucho va a depender de lo que suceda en los últimos días de mercado. El Barça se considerará liberado y si es capaz de firmar a un '9' top, difícilmente Julián tendrá cabida en las próximas dos temporadas como blaugrana. Las miradas se centran en Lautaro Martínez, pero la realidad es que ni Deco ni el Barça han hecho oferta oficial alguna por el futbolista. Solo se han informado.

En el Barça saben que Julián Álvarez está realmente cabreado porque entienden que le han engañado desde el Atlético y ha quedado atrapado en una historia que puede acabar mal para él. Habrá que ver si hay sorpresón de última hora, algo que ya casi nadie confía, o si el Barça es capaz de firmar el ansiado '9' aunque sea un plan B. De lo contrario, la ventana de enero comenzaría a coger fuerza.