Lautaro Martínez ya es opción para la delantera del Barça

Ya dijo el director deportivo del Barça, Deco, que el Barça está preparado para acudir al mercado para traer al delantero centro que tanto ansía Hansi Flick tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres. Todos los movimientos se han centrado en Julián Álvarez, prioridad absoluta del club desde el inicio del mercado. La operación está estancada y el Barça cerrará esta vía a finales de semana si sigue bloqueada agradeciendo al futbolista el esfuerzo realizado. El club blaugrana tiene previsto activar alguna de las tres opciones consensuadas entre el cuerpo técnico y la dirección deportiva y una de ellas, tal vez la que genera más consenso, es el delantero del Inter Lautaro Martínez.

El Barça ha esperado a Julián hasta prácticamente la finalización del mercado. Lo ha hecho por convicción deportiva, ya que era la pieza que más se ajustaba a lo que se estaba buscando como por compromiso con el jugador. Julián Álvarez se comprometió a hacer todo lo posible por fichar por el Barça y lo ha cumplido. Incluso, espera realizar un último intento con la directiva colchonera, pero todas las partes comienzan a ver que se trata de un callejón sin salida. El Atlético se ha negado a vender al jugador al Barça.

A partir de ahí, el club blaugrana se considerará liberado del caso Julián y tendrá diez días para intentar conseguir el fichaje de un delantero centro. El club blaugrana maneja opciones de goleadores con proyección, pero cada vez gana más enteros la posibilidad de cerrar la contratación de un futbolista contrastado y que pueda ser viable a nivel negociador. Y esa figura que emerge es la de Lautaro Martínez. El argentino está en la lista, gusta y en el club blaugrana creen que hay margen para conseguir un acuerdo entre todas las partes.

Lo único que ha hecho el Barça hasta el momento es informarse de la posible operación y, sobre todo, tener clara la predisposición del futbolista. Y con Lautaro hay optimismo, algo que, por ejemplo, no pasó con Harry Kane, futbolista que siempre ha priorizado seguir en el Bayern a pesar de los contactos que realizó el Barça en su momento. Las puertas están abiertas con el argentino y quedaría solventar una negociación rápida con el Inter de Milán para asegurarse la pieza.

Y no va a ser fácil, aunque sí es posible. Lautaro Martínez es el estandarte del Inter. Lleva ocho años en el club y su jugador franquicia, pero el club italiano es vendedor y siempre escucha ofertas por todos sus jugadores. Tiene contrato hasta el 2029 y no existe cláusula de salida por lo que no hay un precio cerrado. En el pasado, sí que tenía una rescisión de 111 millones de euros, que nunca nadie pagó.

El Barça tiene claro que, sea quien sea el elegido, la operación debe ser rápida y sin regateos. Lautaro debería poner de su parte en un caso similar al de Rodri, pidiendo una salida negociada al Barça. Y el precio podría llegar a ser inferior a los 100 millones de euros. Las gestiones, en todo caso, no comenzarían hasta la próxima semana.

El Barça tiene también consensuadas dos opciones más de referentes ofensivos, pero en este caso se trataría de futbolistas con más proyección. Opciones que convencen menos, pero que pueden ser una buena solución en los últimos días de mercado. Deco avisó que habrá movimientos y se fichará delantero. Sea o no Lautaro.