Deco anticipa más fichajes: "Vamos a hacer algún movimiento"

El FC Barcelona todavía no da por cerrado el mercado. Así lo dejó claro Deco, que reconoció que la dirección deportiva azulgrana sigue trabajando en nuevas operaciones después de las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, tras la disputa del Trofeu Joan Gamper en el Camp Nou, en el que el equipo blaugrana se impuso al Al-Ahly egipcio.

El director deportivo del Barça admitió que ambas bajas tienen un impacto diferente en la planificación. Mientras considera que la marcha de Ferran puede cubrirse con las incorporaciones ya realizadas, sustituir a Lewandowski supone un reto mucho mayor.

Ferran, más fácil de suplir que Lewandowski

“Hemos tenido la salida de dos jugadores arriba, Lewandowski y Ferran. Ferran creo que podemos tener soluciones con las incorporaciones que hemos hecho. Lo de Robert es mucho más difícil, es muy complicado sustituir a un jugador como él”, explicó Deco.

Y, sobre todo, dejó una frase que confirma que el Barça todavía prepara movimientos: “Hay mucho ruido, pero vamos a hacer algún movimiento”, sin especificar si se tratará, como todo apunta, de un delantero centro.

Una declaración que coloca el foco directamente sobre la posición de delantero centro. La salida de Lewandowski obliga al Barça a replantearse una demarcación clave y Deco no ocultó que el club analiza el mercado en busca de alternativas.

Deco continúa con muchos frentes abiertos antes del inicio oficial de la temporada / Dani Barbeito / SPO

El Barça busca soluciones para el ‘9’

Preguntado directamente por la posibilidad de incorporar un delantero, Deco reconoció que el Barça dispone de recursos dentro de la plantilla, aunque eso no impide que la dirección deportiva rastree posibles fichajes. “Tenemos soluciones internas, pero hay que buscar”, señaló el ejecutivo azulgrana, dejando abierta la puerta a una incorporación ofensiva antes del cierre del mercado.

El mensaje de Deco refleja la estrategia del Barça en este tramo final: evitar precipitarse, pero estar preparado para actuar si aparece una opción que encaje deportiva y económicamente.

Además, el director deportivo volvió a reivindicar el atractivo que mantiene el club pese a las dificultades que puedan existir a la hora de cerrar operaciones.

“Cualquier jugador quiere venir al Barça”, aseguró.

Rodri y Cancelo en el Spotify Camp Nou para el Gamper / Dani Barbeito

Rodri, una oportunidad inesperada

Deco también se refirió a la llegada de Rodri, una operación que inicialmente no figuraba entre las prioridades de la dirección deportiva.

“No entraba en nuestros planes”, admitió.

Sin embargo, la posibilidad de incorporar al jugador modificó el escenario. “Estamos contentos. Antes de fichar hablamos y discutimos mucho. Al principio no estaba en nuestros planes, pero vimos que era una oportunidad. Mejorará bastante al equipo”, explicó.

El dirigente azulgrana quiso además rebajar cualquier lectura del fichaje en clave de rivalidad con el Real Madrid. “No se lo hemos quitado al Madrid”, sentenció.

Con varias operaciones ya realizadas, el mensaje de Deco apunta ahora hacia la siguiente fase del mercado azulgrana. El Barça considera que tiene alternativas dentro de la plantilla, pero la marcha de Lewandowski ha dejado una necesidad difícil de ignorar.