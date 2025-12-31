Así está la situación entre Julián Álvarez y el Barça

El nombre de Julián Álvarez es, hoy por hoy, uno de los que más interés despierta en el Barça. Por mucho que desde el club se intente trasladar que no es una prioridad, que su rendimiento reciente no termina de convencer o que se busca otro perfil, lo cierto es que el delantero argentino gusta, y mucho, en los despachos del Camp Nou. Otra cosa es cómo y a qué precio. El Barça, sabedor de su limitada capacidad económica, no quiere entrar en una subasta ni asumir un traspaso desorbitado, aunque sabe que ese escenario es difícil de evitar si se tiene en cuenta la elevada cláusula de rescisión del jugador.

Contactos (rutinarios, eso sí)

Desde la dirección deportiva azulgrana, encabezada por Deco, se han mantenido contactos con el entorno del jugador en los últimos meses. Cabe destacar que se trata gestiones normales y habituales dentro del seguimiento continuo del mercado y de las distintas situaciones que se van dando, sin que ello implique pasos concretos ni conversaciones avanzadas, más aún teniendo en cuenta que el Barça, a día de hoy, no está ni mucho menos en disposición de fichar a un jugador del precio del argentino. Aunque no es ningún secreto que el club azulgrana sigue de cerca varios perfiles que gustan, lo cierto es que no existe ninguna prisa, ya que se considera que no es el momento de fijar un nombre y lanzarse a por él. Hay mucha temporada por delante y, de aquí al mes de junio, todo puede pasar, desde lesiones hasta cambios de dinámica.

La operación, en cualquier caso, sería compleja. Julián Álvarez tiene contrato hasta 2030 y sacarlo del Atlético no es sencillo. Es una pieza clave del proyecto y el club rojiblanco no tiene prisa alguna. Además, su estructura deportiva se caracteriza por una línea negociadora paciente y poco dada a concesiones, con una figura bien conocida en los despachos como Mateu Alemany, que conoce la casa y se mueve con firmeza en la mesa, sin urgencias por vender cuando la posición es favorable.

Sin necesidad de vender

A todo ello se suma que el grupo Apollo Group ha realizado una inyección económica de gran magnitud en la entidad colchonera, asegurando músculo financiero, con firme apacidad para fichar y sin prisa alguna por vender por lo que, ahora mismo, no necesita desprenderse de su jugador capital. Mientras tanto, el Barça trabaja con otra prioridad clara: incorporar un defensa central zurdo, alto y capaz de ir bien por arriba, preferiblemente en forma de cesión. Todo ello, siempre que se pueda liberar la ficha de Andreas Christensen, actualmente lesionado, aprovechando una baja prolongada como ya se hizo en su día para permitir la inscripción de Dani Olmo.

El mercado manda y el club lo sabe. Y Julián gusta, sí. Pero por ahora hay otras posiciones prioritarias a reforzar y más adelante será momento para decidir. Tiempo al tiempo.