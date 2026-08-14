El Barça ya se plantea una fecha límite por Julián Álvarez

El Barça trabaja en el fichaje de Julián Álvarez ajeno a todos los rumores de nombres que están surgiendo en el mercado como opciones alternativas al argentino. Es evidente que la dirección deportiva sondea otros planes, pero nadie se mueve de la hoja de ruta por el goleador del Atlético. El club blaugrana, y especialmente Flick y Deco, apuestan claramente por Julián, aunque también son conscientes de que el tiempo apremia y que, internamente, comienza a haber tensiones con este tema. El club ya se plantea una fecha límite para esperar a Julián y a finales de la próxima semana, que será clave, se valorará la situación con el entorno del delantero para tomar una determinación.

Julián Álvarez y el Barça siguen convencidos de que la operación es posible y que quedan pasos por dar. El futbolista no entró, como estaba previsto, en la convocatoria para el amistoso ante el Olympique de Marsella, pero fue por razones deportivas. No fueron ni él ni los otros internacionales que se incorporaron a la pretemporada el pasado lunes ya que van muy justos de preparación física. Otra cosa es lo que puede pasar en la lista para el partido del próximo 19 de agosto ante el Málaga en casa. Ahí, Simeone ya sí querrá contar con sus jugadores importantes y habrá que ver qué actitud toma el técnico y, sobre todo Julián, en esa convocatoria.

Porque el delantero ya ha dejado claro que no quiere jugar más con el Atlético y Simeone lo ha escuchado cara a cara en la conversación que tuvieron el pasado miércoles. El técnico podría mirar hacia otro lado y convocarle, pero Julián, a día de hoy, no se ve con fuerzas anímicas para vestir la camiseta rojiblanca. Tiene claro que desea vivir el sueño de su vida deportiva jugando en el Barça y sabe que si se le pasa este tren, quizás nunca más se le pueda abrir la puerta.

Esa fecha del 19 de agosto puede ser crucial para el devenir de los acontecimientos y en el Barça tienen claro que marcará un antes y un después en la situación. En los días previos al partido, Julián le seguirá insistiendo a Simeone que desea irse y tanto él como su entorno esperan que el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, les acabe recibiendo para escucharles. La versión del jugador es clara y pasa por afirmar que Gil Marín le prometió que le dejaría salir este verano si llegaba una oferta buena para todas las partes y ahora se ha desdicho de lo que dijo en su momento. Quieren explicaciones porque, a partir de esa reunión, Julián y su agente comenzaron a mover el tema del Barça con total seriedad.

El Barça ha respetado y acompañado al futbolista en todo este periplo y lo van a seguir haciendo. Por compromiso y porque tienen claro que es el futbolista ideal para reforzar el ataque del equipo. Eso sí, el club blaugrana no desea quedarse sin delantero y la situación comenzará a ser crítica cuando se entre en la última semana de mercado. Puede ser ahí, cuando todas las partes se encuentren ya liberadas de cualquier compromiso si el Atlético sigue cerrado en banda para dejarle salir.

La dirección deportiva blaugrana ha ido pidiendo información sobre otras opciones para la delantera y tienen alternativas encima de la mesa que podrían cerrarse en un periodo corto de tiempo. No se hará nada sin la autorización deportiva de Hansi Flick, pero existen varios planes de contingencia por si fuera necesario y alguna opción ilusionante de último momento. Pero no se ha llegado a ese escenario porque el Barça sigue con Julián, al menos, durante una semana más.