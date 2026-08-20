La postura de Lautaro Martínez ante el interés del Barça

Lautaro Martínez es uno de los mejores '9' del mundo. El FC Barcelona ha centrado todos sus esfuerzos en contratar a Julián Álvarez, pero la nómina de delanteros top para incorporarse es reducida. Uno de los nombres que han sonado es el de Lautaro. Aunque el club blaugrana por ahora ha descartado un intento de incorporación, el futbolista está atento a los movimientos de mercado que puedan producirse a última hora.

El argentino es una leyenda en el Inter, donde es el capitán y renovó hasta el 2029. Su fichaje parece a día de hoy imposible, pero no se puede descartar nada al tratarse de uno de los jugadores del mundo que ven puerta con mayor facilidad. Su valoración de mercado está en 85 millones de euros, un precio que a sus 28 años no se puede considerar ni mucho menos descabellado.

Lautaro Martínez ha sido clave en los últimos éxitos del Inter de Milán / JOHN G. MABANGLO / EFE

Lautaro Martínez, de todos modos, está muy satisfecho en el Inter de Milán. Es el capitán del equipo y levantó el último Scudetto ganado de forma solvente por el club neroazzurro. En la capital lombarda no se contempla que el gran referente del equipo pueda marcharse, pero una oferta del Barça podría cambiarlo todo. El Barça afronta la recta final de la ventana de fichajes de verano sin haber conseguido ningún nueve '9' que sustituya a Lewandowski y Ferran Torres, pese a los intentos en vano de contratar a Julián Álvarez.

Subir su caché

Su presencia en el Barça también aumentaría su caché a nivel internacional. Lautaro Martínez no fue titular con la selección argentina en el último Mundial y, por ejemplo, en la final no tuvo ni un solo minuto. Su presencia en el Barça lo realzaría a la primera escena del fútbol planetario para luchar por los grandes títulos colectivos, algo que a lo que también aspira con el Inter, pero también individuales como la Bota de Oro o, incluso el Balón de Oro.

Lautaro celebra con Messi el gol ante Inglaterra en la semifinal del Mundial / WILL OLIVER / EFE

Lautaro Martínez es consciente de que su paso al FC Barcelona le daría un plus en el escaparate futbolístico, pero se siente muy agradecido al Inter de Milán por la confianza depositada en él durante tantos años en los que ha marcado 175 goles en 376 encuentros.

El Inter, además, se ha reforzado con futbolista de nivel como el lateral derecho como Djel Spence (Tottenham) para sustituir al madridista Dumfries y otros jugadores con cartel como Alexander Stankovic (Brujas), Manuel Akanki y John Stones (Manchester City).

En cualquier caso, el Barça todavía no ha puesto en escena su plan B en caso de confirmarse que la llegada de Julián Álvarez es imposible y deberá observa otros escenarios.