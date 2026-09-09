Amazon liquida a 37 euros (antes 130) los auriculares de condución ósea más cómodos y con buena calidad de sonido

Hay dos temas que están monopolizando buena parte de las conversaciones ahora mismo: la llamada de Rodri a Gayà para disculparse y las tres ausencias en el estreno del Barça en la Champions. Y, en segundo lugar, las increíbles ofertas que han preparado algunas plataformas, más que capaces de animar cualquier vuelta a la normalidad después de unas merecidas vacaciones.

Como no podía ser de otra manera, desde ESNCIAL hemos querido recopilar las mejores para que no te quedes sin la tuya.

Eso sí, como recomendación, te insistimos en que no lo dejes para después. Hemos visto que algunos de los artículos rebajados ya están rozando el límite de stock.

Por solo 32 euros (antes 70) los auriculares inalámbricos más cómodos, ligeros y con cancelación de ruido

Si estás buscando unos auriculares inalámbricos que cuenten con una cancelación de ruido óptima e, incluso, con un modo de traducción en tiempo real, esta opción, que está rebajada a mitad de precio, es perfecta para ti.

Asimismo, disfrutarás de un audio más nítido y de una batería que evitará que tengas que estar pendiente de dónde cargarlos. Con solo 10 minutos de carga, podrás disfrutar de hasta tres horas y media de autonomía. Además, por si esto fuera poco, estos auriculares son muy cómodos de llevar.

Por muy pocas horas, puedes hacerte con este polo de Helly Hansen rebajado a 32 euros

Estás a tiempo de hacerte con el polo de Helly Hansen a un precio de lo más tentador, pero quedan muy pocas unidades en stock. Ahora bien, ¿por qué optar por este polo en lugar de otro? Bajo la premisa de que combina calidad y versatilidad, está confeccionado en piqué de algodón transpirable y resistente, que mantiene su forma y color con el paso del tiempo.

Lo especial de este modelo es que presenta un diseño clásico y atemporal que funciona tanto para looks informales como elegantes y combina sin esfuerzo con vaqueros, chinos o pantalones cortos.

Rebajado a 25 euros (antes 40) el pack de 105 cápsulas de Ariel Pods

Son una de las ofertas que siempre consigue colocarse entre las más vendidas del día. Y no es para menos; por unos 25 euros, puedes hacerte con este pack de 105 cápsulas de Ariel Pods que, habitualmente, roza los 50 euros.

Su éxito reside en que es una opción óptima para eliminar manchas y malos olores en tan solo un lavado y, a diferencia de otras cápsulas para lavadoras, estas se disuelven rápidamente en frío y dejan un aroma fresco. Lo que favorece, además, que no requieras de suavizante.

Por menos de 20 euros, el sujetador deportivo de Decathlon que apuesta por una sujeción alta

Si buscas un sujetador deportivo capaz de acompañarte en los entrenamientos más intensos, este modelo disponible en Decathlon es una opción muy interesante. Está diseñado para actividades de alto impacto como HIIT, running o cardio, con una sujeción alta que puede reducir hasta un 50 % el rebote del pecho.

Además, cuenta con tirantes y espalda ajustables para conseguir un ajuste más cómodo y personalizado, mientras que su tejido transpirable y de secado rápido ayuda a mantener la piel seca durante el ejercicio Y ahora se puede encontrar en Decathlon por 19,99 euros, por lo que es un buen momento para hacerse con él.

Con más de 300 unidades vendidas en las últimas horas, rebajada esta silla ergonómica

Con un respaldo de malla transpirable y un soporte lumbar ajustable en altura y ángulo, esta silla cuenta con un asiento de espuma de seis centímetros y reposabrazos abatibles que permiten deslizarla bajo el escritorio.

¿Puntos a favor? Soporta hasta 120 kilos gracias a su base de acero con ruedas autoblocantes y dispone de un mecanismo basculante de hasta 151 grados que permite reclinarse y relajar la postura.

Por menos de 15 euros, el pack de 80 cápsulas de lavavajillas de Finish

Las Finish Ultimate Infinity Shine, pastillas para lavavajillas con aroma a limón, son una excelente opción, ya que combinan una limpieza eficaz con un precio muy competitivo. Los clientes destacan una limpieza impecable incluso sin prelavado, dejando la vajilla brillante y seca.

Su fórmula elimina las manchas difíciles y la grasa incrustada, mientras que el abrillantador incluido proporciona un brillo duradero.

De 600 a 299 euros, el robot aspirador con dos mopas giratorias con base con un 50% de descuento

¿Estás cansado de barrer o fregar el suelo? Entonces puedes optar por este robot aspirador, que ofrece una potente succión, mopas giratorias que se limpian y secan automáticamente, cepillos antienredos con certificación SGS y navegación LiDAR de precisión.

La estación todo en uno vacía el depósito de polvo, rellena el agua y mantiene las mopas limpias durante hasta siete semanas. Los usuarios coinciden en sus reseñas: es un robot aspirador perfecto para mantener el suelo impecable y, además, resulta muy fácil de utilizar.

Rebajado 400 euros, el Samsung Galaxy Book4 Edge con IA y hasta 27 horas de autonomía

Si buscas un portátil Windows preparado para la nueva generación de funciones de inteligencia artificial, este Samsung Galaxy Book4 Edge es una opción difícil de pasar por alto. Su procesador Snapdragon X incorpora una NPU de 45 TOPS para sacar partido a las funciones de IA de Copilot+ PC, mientras que sus 16 GB de RAM y 512 GB SSD ofrecen una configuración muy completa para trabajar, estudiar o disfrutar de contenido multimedia.

Además, su pantalla Full HD de 15,6 pulgadas resulta ideal para trabajar con comodidad y su autonomía alcanza hasta 27 horas. Ahora está disponible por 599 euros, frente a los 999 euros habituales, lo que supone un ahorro de 350 euros.

De 150 a 39 euros: el smartwatch con mejor relación calidad-precio

Si con la llegada de septiembre, te encuentras buscando un nuevo smartwatch... te encantará saber que, por tiempo limitado, puedes hacerte con este reloj digital a su precio mínimo.

¿Por qué es una buena opción? De primeras; cuenta con más de 140 modos de ejercicio, monitoreo completo de salud y notificaciones de mensajes.

Su pantalla AMOLED de 1,85" es nítida, la batería dura hasta 15 días, y es resistente al agua IP68 para nadar o ducharse. Fácil de usar, se sincroniza rápidamente con Android e iOS, y los clientes lo recomiendan ampliamente por su precisión en seguimiento de fitness y durabilidad.

Con más de 600 unidades vendidas, puedes hacerte con las Skechers con un 40% de descuento

Las Skechers Graceful Get Connected son una excelente opción de compra por su equilibrio entre comodidad y precio. Incorporan una plantilla de espuma viscoelástica y una suela flexible que absorbe los impactos. Los clientes destacan que son extremadamente cómodas para caminar, trabajar y utilizarlas en el día a día.

Además, ofrecen una gran versatilidad para distintas actividades. Aunque las opiniones sobre su durabilidad varían, miles de usuarios las recomiendan por ser ligeras, cómodas y prácticas.

Por 6 euros, rebajada la camiseta deportiva de manga corta de Joma

Con más de 25.000 valoraciones, puedes hacerte con esta camiseta deportiva de Joma, que destaca por su comodidad, transpirabilidad y durabilidad incluso después de múltiples lavados. El tejido técnico de poliéster evacúa el sudor rápidamente, por lo que resulta ideal para entrenamientos intensos o para el uso diario.

Por menos de 15 euros, la creatina monohidratada de Foodelis con más de 5.000 unidades vendidas

Si has empezado este mes de septiembre, bajo el objetivo de recuperar o potenciar tu forma física, te encantará saber que puedes hacerte con esta creatina en polvo que, en estos instantes, está rebajada. Entre sus muchas cualidades, destaca frente a otras, se disuelve fácilmente en agua, zumos o batidos sin dejar grumos. ¿Más puntos a favor? No tiene sabor; no tendrás que temer que tu sorbo cambie.

Rebajados de 130 a 37 euros: los auriculares open ear más codiciados del momento

Destacan por su diseño de oreja abierta con tecnología de conducción ósea, que transmite el sonido sin taponar el canal auditivo y permite permanecer alerta al entorno: una ventaja clave para correr, ir en bicicleta o hacer senderismo. Pesan apenas 29 g y su diadema ergonómica garantiza un ajuste estable durante horas, incluso con gafas. El chip Bluetooth 6.0 ofrece conexión rápida y estable, con un modo de juego de baja latencia. La batería aguanta hasta 12 horas con 2 horas de carga, y su resistencia IPX7 los hace aptos para lluvia y sudoración intensa.

Rebajada a menos de 50 euros: la almohada ergonómica con espuma viscoelástica

Combinando ergonomía, versatilidad y materiales certificados en un solo producto, esta almohada en forma de mariposa se adapta a cualquier postura. Además, sus dos alturas permiten personalizarla según tus necesidades.

La espuma viscoelástica de alta densidad mantiene su forma original noche tras noche, mientras que la funda de seda fría, transpirable y lavable a 40 °C, aporta frescor y comodidad.