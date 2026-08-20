Simeone, sobre los insultos a Julián Álvarez: "Muy respetuoso por nuestra gente"

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone se impuso al Málaga por 2-0 en la primera jornada de Liga, disputada en el Riyadh Air Metropolitano, gracias a los golazos de Kang-In Lee y Àlex Baena, en un encuentro en el que gran parte de la atención estaba en cómo se posicionaría la afición colchonera respecto a lo sucedido en este mercado con Julián Álvarez. Y se posicionaron en contra del futbolista argentino, el cual no ha ocultado en todo el verano su intención de llegar al FC Barcelona.

Tras el partido, su entrenador Diego Pablo 'el Cholo' Simeone comentó lo sucedido en rueda de prensa, tras ser preguntado por los medios de comunicación. En su respuesta, lejos de rebajar la polémica, lanzó una curiosa frase que no ha pasado inadvertida para nadie.

"Muy respetuoso con nuestra gente"

Uno de los culebrones del mercado estival ha sido el relacionado con el interés del Barça en Julián Álvarez. "Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", llegó a declarar el internacional por la albiceleste durante la disputa de la Copa del Mundo de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá. No obstante, la postura del conjunto rojiblanco no cambió, dejando claro por activa y por pasiva que su jugador no iba a recalar en la Ciudad Condal. Esa misma posición fue recalcada de manera pública por Gil Marín, consejero delegado y máximo accionista de los rojiblancos.

Simeone y Julián Álvarez / EFE

Eso sí, por mucho que desde las oficinas del club se hubiera tomado una decisión, los seguidores del club todavía no habían tenido la posibilidad de mostrar su opinión de un jugador que había manifestado públicamente su intención de marcharse. Así, tras el pitido final del colegiado, desde el sector del fondo sur del Metropolitano una parte de los aficionados corearon al unísono "Julián Álvarez, hijo de p*"**, mostrándose muy contrarios a la figura de su delantero.

Preguntado por los cánticos, muchos podían esperar que el 'Cholo' defendiera a su futbolista, pero sus palabras parecieron apuntar en la dirección contraria. "Muy respetuoso con nuestra gente", declaró el técnico argentino. Ahora, habrá que esperar a ver si matiza sus palabras en los próximos días o si explica que se trató de un error, puesto que muchos interpretan estas palabras prácticamente como un apoyo encubierto a la postura de sus seguidores, lo que a su misma vez sería una falta de respeto a Julián Álvarez.