El 1x1 del Barça al descanso ante el Bayern

El Bayern ha pasado por encima de un Barça que no ha creado una sola ocasión de goL La defensa adelantada azulgrana ha sido un mundo de posibilidades para el Bayern

El Barça ha salido a jugar el partido ante el Bayern siendo equipo de Europa League. Una situación incómoda, que se ha notado en los primeros 45 minutos. El conjunto azulgrana ha tratado de hacerse con el balón y ser agresivo. Pero un gol a la contra del Bayern a las primeras de cambio ha destemplado al equipo.

Bellerín, que se estrenaba como titular en la Champions, se ha visto superado por Mané, que le ha cogido la espalda y ha superado en el mano a mano a Ter Stegen. Al Barça le ha costado contener el contragolpe de los alemanes, que han tratado de aprovechar los errores del conjunto azulgrana. Lo han logrado de nuevo con el segundo gol, de nuevo en otra acción que ha desordenado a toda la defensa del Barça.

Xavi ha vuelto a apostar por la fórmula de los cuatro centrocampistas juntando a Busquets, De Jong, Kessie y Pedri. Pero esta vez el conjunto azulgrana no ha tenido la profundidad del encuentro ante el Athletic.

Estas son las notas a los jugadores del Barça al descanso:

El meta alemán no ha encontrado respuesta en los goles del Bayern. Primero con la finalización quirúrgica de Mané. Y en el segundo, con un gol por debajo de las piernas.

Salió en la foto de los dos goles del Bayern. Rompió el fuera de goles en las dos acciones y salió mal parado. En la recta final salvó un gol in extremis. Tras varias semanas de baja, y con pocos minutos con sus nuevos compañeros, está sufriendo mucho ante Mané.

Xavi ha vuelto a apostar por él como central, una posición con la que está menos familiarizado. El ex del Chelsea no ha logrado dar consistencia a la defensa del Barça.

No ha estado cómodo en ningún momento. A pesar de que el Barça ha juntado cuatro centrocampistas, no ha salido bien a la presión y lo ha aprovechado el Bayern.

4

Kessie, centrocampista

Perdido

No encuentra su sitio en este Barça. No solo no participa con naturalidad en el juego de posesión, tampoco está encontrando su espacio entre líneas.