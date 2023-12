Las 10 grandes esperanzas del Barça 2024

El Barça espera que el 2024 consolide el proyecto Xavi tras el impulso de la temporada pasada, donde se ganó LaLiga y la Supercopa. La primera parte del curso ha dejado un diagnóstico inquietante del equipo, que ha mejorado en la Champions pero está en una posición incómoda en LaLiga.

Xavi reconoce que el equipo no está ofreciendo su mejor nivel, pero tiene claro donde hay que intervenir: "Falta alma, no hay intensidad, no tenemos la calidad de 2010. Si no damos todo, no nos llega contra ningún equipo". El técnico cree que, con un cambio de mentalidad y algunos ajustes, el equipo crecerá en los próximos meses.

Estas son algunas de las grandes esperanzas del Barça para 2024:

El impacto de Vitor Roque:

Tiene solo 18 años y apenas conoce el fútbol europeo, pero posee algunas de las virtudes que más necesita este Barça: gol, grandes movimientos sin balón y presión defensiva.

Se espera que vaya entrando poco a poco en el equipo, pero si se adapta bien puede ser un factor a tener en cuenta. El Barça necesita sumar futbolistas con la agresividad y hambre del brasileño para crecer.

El regreso de Ter Stegen

El Barça está notando la ausencia del alemán, que no estará disponible hasta febrero tras pasar por el quirófano. Su presencia era un factor decisivo como se vio la temporada pasada, donde fue uno de los jugadores claves para ganar LaLiga.

Sin el alemán y con Lewandowski lejos de su mejor versión, el Barça ha perdido parte de la contundencia en las áreas que explicaron los éxitos de la temporada pasada.

Lamine, el factor X

Tras un arranque fulgurante, Lamine se ha estabilizado en el primer equipo más como una alternativa que como una pieza clave del equipo. Es lo normal con solo 16 años, pero su talento es tan diferencial que no hay que descartar su explosión en la segunda parte de la temporada.

El canterano ya es uno de los jugadores más diferenciales en el uno contra uno de la plantilla. Su creatividad tiene que ser clave en un equipo, en muchas ocasiones, demasiado rígido.

El salto pendiente de Joao Félix

¿Es posible a estas alturas seguir proyectando a un Joao Félix marcando diferencias en cada partido?

Es el gran reto del portugués y su margen de mejora pasa por aquí. Joao ha sido decisivo en grandes partidos -como ante el Oporto y el Atlético- pero en otros partidos ha pasado bastante desapercibido.

El portugués es el primero que es consciente de que tiene que trabajar en esa dirección. Para lograrlo también necesitará que le acompañe un Barça mejor estructurado y más estable. La presencia de un futbolista muy agresivo sin balón como Vitor Roque también puede potenciar su rendimiento.

El crecimiento de Lewandowski

Si el Barça recupera al Lewandowski de la temporada pasada, el Barça dará automáticamente un salto competitivo.

La presencia de Vitor Roque puede ser un detonante en este sentido, porque ahora sabe que su titularidad está más comprometida. Su efectividad marcó la diferencia la temporada pasada y el equipo necesita sus goles para crecer.

La estabilidad de Pedri

Las lesiones de Pedri están penalizando el proyecto de Xavi. Sus problemas musculares se han normalizado, una situación que le está afectando a nivel futbolístico y mental.

Su juego ha perdido chispa y, además, el equipo no está pudiendo consolidar una estructura sólida por sus largas ausencias. El canario es uno de los ejes a partir de los cuales puede crecer el Barça, pero para eso necesita que el jugador tenga continuidad.

El margen de mejora de Balde

Fue una de las grandes irrupciones de la temporada pasada, pero la llegada de Cancelo ha cambiado su rol en el equipo. Xavi ha dejado al canterano más veces de las esperadas en el banquillo, pero en los últimos partidos está tratando de recuperarlo. Juntar a Cancelo y Balde en el once sin perder el equilibrio del equipo es uno de los grandes retos de Xavi para esta temporada.

Acercarse a la versión del City de Gündogan

Las lesiones están obligando a Xavi a tener que renunciar a la versión de Gündogan en el City. Los problemas de De Jong, Gavi y Pedri han obligado al técnico a tener que recurrir al alemán para la base del cuadrado.

Una situación más incómoda para el futbolista, que juega más alejado del gol y, además, tiene que cubrir más metros. Hasta la lesión de Pedri Xavi parecía estar buscando en los últimos partidos el Gündogan más ofensivo.

Las sociedades que están por llegar

Los grandes equipos se forman a partir de grandes sociedades y al Barça le está costando encontrar las suyas. Lo más llamativo es en ataque, donde cuesta encontrar jugadores que hayan mostrado un gran entendimiento de forma continuada. Joao Félix y Lewandowski apuntaron cosas durante algunos partidos pero se fueron diluyendo. Jugadores como Lamine, Raphinha y Ferran han parecido a veces satélites.

Incluso en defensa -la zona más definida del equipo la temporada pasada- no ha contado con sociedades estables. La pareja de centrales, por ejemplo, se ha visto alterada por muchas rotaciones.

Los elegidos de la cantera: Marc Guiu y compañía

Las circunstancias han obligado a Xavi a tener que recurrir en las últimas temporadas a la cantera. La repuesta en general ha sido buena y, además, el club cuenta con varios jugadores prometedores que en cualquier momento pueden ser un revulsivo para el primer equipo.

Uno de los últimos ejemplos ha sido Marc Guiu, que está demostrando que es un jugador con un instinto especial para el gol. Héctor Fort, un lateral con muchas posibilidades, y Cubarsí, el central con más potencial de los últimos años, son otras de las opciones. Pero hay más: Mika Faye, que se incorporó al filial este verano, es otra alternativa para el primer equipo.