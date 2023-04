Pablo Laso y su destitución del Madrid: "Los mismos cabrones van a seguir y te van a echar si pierdes"

Laso fue cesado como entrenador del Real Madrid debido a problemas cardiacos incompatibles con el cargo En una entrevista en el medio 'Relevo' ha dejado claro sus impresiones sobre su fulminante salida del conjunto blanco y su futuro como entrenador

Pablo Laso fue cesado como entrenador del Real Madrid debido a problemas cardiacos incompatibles con el cargo, según la versión oficial del club blanco.

El técnico vitoriano salió muy molesto tanto por las formas como por el motivo, ya que no está de acuerdo con lo argumentado para su cese por el Real Madrid.

Ahora, en una entrevista en el medio 'Relevo' ha dejado claro sus impresiones sobre su salida y su futuro como entrenador.

El entrenador español no guarda rencor sobre su despido del Real Madrid y ha explicado que "al final el entrenador tiene que saber que no va a entrenar siempre", añadiendo que "era una cuestión de tiempo. Puedes tardar un día, dos días, tres días, pero lo vas a tener que entender".

Además, Laso ha declarado que es más fácil cambiar a una persona que a once y aludiendo a Toshack ha apuntado que "los mismos cabrones van a seguir y te van a echar si pierdes". "A mí lo que, entre comillas, más me costó es esa sensación de que el proyecto del Madrid no estaba acabado. Al contrario", ha apuntado el técnico.

Finalmente, sobre su voluntad de volver a los banquillos, Pablo Laso ha manifestado que "ya te digo que voy a volver, ahora lo único que pienso es que soy entrenador, que es mi vida, mi pasión".