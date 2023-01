Mateo: "Con carácter y corazón también se ganan partidos"

El conjunto blanco se impuso tras un gran último cuarto y una prórroga donde fueron muy superiores Los blancos se quedan con el 'basket average' tras el 75-73 de la ida

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, sí que salió a rueda de prensa, no como su homólogo en el banquillo blaugrana, y no dudó en señalar que "con carácter y corazón también se ganan partidos". "Ha sido un partido muy emocionante y bonito para el espectador. No hemos salido como queríamos y hemos dejado al Barcelona que adquiriera ventaja y hemos tenido que pelear mucho para tener opciones de victoria. Cada vez que nos acercábamos ellos se iban otra vez", dijo Mateo.

"Hemos tenido corazón y acierto en el último cuarto, hemos peleado por el rebote y estoy contento porque el carácter y el corazón también ganan partidos aunque no se juegue un partido brillante", añadió. El Madrid también superó el 'basket average' tras el 75-73 del palau el pasado 15 de octubre.

Sigue toda la Euroliga en exclusiva por DAZN. ¡SuscrÃbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

"Es una victoria que sabe bien. Estos partidos son así, emocionales, de energía más que de acierto y jugar bien. El Barcelona nos ha defendido bien por momentos, pero hemos recuperado 13 balones. No deja de ser una victoria más en la liga regular, pero hemos superado el basket average y eso también es importante", finalizó Chus Mateo.