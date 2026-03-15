Un cansado BAXI Manresa revive al Coviran Granada... ¡después de 15 derrotas!

El Coviran Granada llevaba semanas haciendo cuentas sobre cuándo llegaría su descenso a Primera FEB (la antigua LEB Oro) por segunda temporada consecutiva, después de que el verano pasado se salvase 'in extremis' por la desaparición del Real Betis Baloncesto, con un Pedro Fernández que presidente - inventor del baloncesto a artífice del caos.

Coviran Granada - BAXI Manresa (baloncesto, Liga Endesa), 15/03/2026 LIGA ENDESA GRA 92 79 MAN Alineaciones COVIRAN GRANADA, 92 (18+17+28+29): Lluís Costa (17), Mehdy Ngouama (7), Luka Bozic (19), Javan Johnson, Babatunde Olumuyiwa (6) -cinco inicial-, Amar Alibegovic (19), Jonathan Rousselle (12), Jassel Pérez (7), Pere Tomàs, Amida Brimah (4) y Edu Durán. BAXI MANRESA, 79 (21+14+26+18): Hugo Benítez (11), Retin Obasohan (12), Álex Reyes (19), Marcis Steinbergs (3), Kaodirichi Akobundu (3) -cinco inicial-, Ferran Bassas (6), Pierre Oriola (10), Agustín Ubal (5), Gustav Knudsen (4), Eli Brooks, Pauly Paulicap (6) y Max Gaspà.

El conjunto mazarí llevaba 15 derrotas consecutivas desde que venció al Valencia Basket por 85-79 el 9 de noviembre. El pasado verano, el club no renovó al histórico Pablo Pin tras 13 años y 409 partidos en el banquillo y le dio el equipo a Ramón Díaz, quien duró hasta la víspera del Día de Reyes. Desde entonces, el técnico es su ayudante, Arturo Ruiz.

Enfrente, un Manresa de duelo por su eliminación en la Eurocopa (cayó en octavos por 98-81 contra el Turk Telekom Ankara con 59 puntos recibidos en los dos primeros cuartos) queda más cerca del descanso (a tres triunfos) que de la octava plaza (a cuatro). No debería sufrir el equipo de Diego Ocampo, pero son difíciles de justificar la derrota de este domingo, los 57 puntos encajados en la segunda parte y el hundimiento del último cuarto con el cansancio como uno de los motivos.

Arturo Ruiz logró su primera victoria en la Liga Endesa / EFE

El gran responsable de la segunda victoria granadina en lo que va de curso fue el alero croata Luka Bozic. El ex del Valencia Basket y del Hiopos Lleida superó los 30 créditos de valoración por quinta vez en la temporada y se fue hasta 33 con 20 puntos (2/2 en triples) y 10 faltas recibidas. Enfrente, la garra de Pierre Oriola (10 puntos y siete rebotes) y el extremeño Álex Reyes con 19 puntos (+19).

"No hemos dado el nivel para competir y no pongo ninguna excusa, ni el cansancio ni nada", recalcó Ocampo tras la derrota. El francés Jonathan Rousselle empezó muy fuerte con nueve puntos en el primer cuarto, a lo que respondieron los visitantes con un parcial de 1-10 que rubricó el canterano barcelonista Agustín Ubal (14-21, min. 8:48). El cuarto acabó con 14-21 con las primeras pinceladas de lo que sería un partidazo del internacional español Lluís Costa con 17 puntos, cinco rebotes, cinco asistencias y +19.

Ese equilibrio y una gran igualdad en casi todas las facetas del juego se mantuvieron durante el segundo cuarto (30-29, min. 15:07), con Bozic tomando la responsabilidad en el bando nazarí. El BAXI Manresa se sobreponía a su mal día desde el triple (7/27) a base de rebotes ofensivos (13). El 35-35 al descanso aventuraba un partido de muchos nervios.

Jassel Pérez, entre Steinbergs y Oriola / EFE

El Covirán Granada se mostró más sólido en el tercer cuarto, cometiendo menos errores y manteniendo siempre una delantera muy frágil, en gran parte por la gran labor en el bando visitante de Álex Reyes (hijo del exinternacional español Miguel Ángel Reyes). El cacereño anotó sobre la bocina la última canasta del tercer cuarto (63-61).

De manera muy extraña, el conjunto catalán fue desapareciendo de la pista ante un rival y una afición que empezaron a creer en la victoria. Y del 63-67 se pasó al 74-67 con un parcial de 14-0 y cinco puntos de Costa. Ahí sí se notó el cansancio de un Manresa al que faltaron argumentos y físicos para pelear en los últimos minutos. Al final, 92-79 y 190 puntos encajados en una semana aciaga.