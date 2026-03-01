Las 'siete vidas' de Oriola, un veterano de 33 años

Pierre Oriola es de esos jugadores que se ganan a las aficiones por su trabajo denodado en favor del equipo. Su carrera ha sido una sucesión de retos superados y de lucha continua contra los tópicos que lo situaban con pocas opciones de brillar como 'cinco' por su físico o de hacerlo como 'cuatro' por su velocidad.

¿Y qué hizo siempre el de Tàrrega? Pues trabajar como un cosaco y con una mentalidad estajanovista para ir con más fuerza que nadie al rebote ofensivo, practicar el triple de parado desde la parte frontal y repetir una y otra vez el movimiento tras bote para no incurrir en pasos. Un jugador al que siempre quieren los entrenadores, pero que necesita tener un rol bien definido.

Ha llovido mucho desde que en 2017 fue clave en la conquista del título de la Liga Endesa por el Valencia Basket con Pedro Martínez en el banquillo. Antes, había jugado en una pléyade de clubs, siempre creciendo en todos los sentidos. Debutó en ACB en Manresa (2009-12) y de allí pasó a la antigua LEB Oro, primero a Lleida (2012-13) y después Huesca (2012-14). Regresó a la Liga Endesa en 2014 en Sevilla, donde hizo méritos para vestir de 'taronja'.

El Barça lo fichó en el verano de 2017 y su rendimiento fue notable, casi siempre desde el banquillo con un papel de revulsivo con el que en ocasiones no supo convivir. La enorme exigencia de un Barça sin buenos resultados hasta la llegada de Jasikevicius le hizo crecer, pero su protagonismo bajó y dejó el club blaugrana en 2022.

Pierre Oriola es fundamental para Chus Mateo en esta 'ventana' / FEB

Parecía un paso atrás, como el que dio al bajar una categoría... pero Pierre Oriola no se rinde nunca. Tras jugar cinco meses en Girona, el interior catalán acabó ese curso en el AEK Atenas, jugó el siguiente en Manresa tras un mes sin partidos en Andorra como sustituto de Felipe dos Anjos y el 2024-25 en Girona antes de emprender una efímera aventura mexicana en el Monterrey.

Tan solo tres meses después, el catalán inició el pasado 12 de noviembre noviembre su tercera aventura en el Nou Congost y su rendimiento está siendo notable, con 9,5 puntos, 4,6 rebotes y +12,2 de media en Liga Endesa que ascienden a 12,1 puntos, 4,7 rebotes y +14,8 en los últimos seis partidos.

De manera paralela, Pierre Oriola cuenta con un magnífico palmarés con la selección española que jalona su título mundial en 2019 en China con seis puntos y siete rebotes en la final contra Argentina (75-95), un bronce en el Eurobasket de Turquía'17 con cinco puntos en la lucha por la tercera plaza contra Rusia cuando todos los países competían con normalidad (93-85) y un bronce en el Europeo sub'20.

Parecía que la puerta de la selección se le había cerrado, pero el 'guerrero' azulgrana no se rinde nunca y el pasado viernes fue clave en la victoria española por 66-86 con ocho puntos, cinco rebotes y +13 de valoración. Este lunes a las 20.30 horas, segundo asalto con Oriola presente. Lo dicho, no lo tachen nunca.