Doloroso adiós del Baxi Manresa en la Eurocup

El Baxi Manresa quedó eliminado de la Eurocup tras caer en los octavos de final ante el Turk Telekom por 98-81. El equipo de Diego Ocampo fue por detrás en el marcador durante los 40 minutos y nunca tuvo opciones reales de soñar con el acceso a los cuartos de final de la competición. Michael Devoe y Kris Bankston, con 16 puntos cada uno, hicieron estériles los 16 de Eli Brooks y los 14 de Álex Reyes.

Turk Telekom Ankara - Baxi Manresa (baloncesto, Eurocup), 11/03/2026 EUROCUP TTA 98 81 MAN Alineaciones TURK TELEKOM ANKARA, 98 (32+27+19+20): Devoe (16), Bankston (16), Ozdemiroglu (11), Trifunovic (5), Simonovic (9) -cinco inicial-; Allman (13), Alexander (8), Usher (5) y Smith (15). BAXI MANRESA, 81 (19+29+22+11): Benitez (10), Brooks (16), Reyes (14), Knudsen (4), Akobundu (2) -cinco inicial-; Gaspà (-), Bassas (7), Ubal (10), Steinbergs (-), Paulicap (-), Oriola (11) y Obasohan (7).

No fue ni mucho menos uno de esos ambientes infernales que se suelen registrar en pistas turcas como las de Fenerbahçe o Galatasaray. De hecho, el Ankara Spor Salonu no presentó ni mucho menos su mejor aspecto, pero el Turk Telekom llevó la batuta desde el principio. Los de Erdem Can arrancaron inspirados, pero un buen Álex Reyes se apuntó los primeros puntos del equipo de Diego Ocampo (12-8).

No acababa de estar muy contundente la defensa manresana, y pese a que ambos equipos fueron a la línea de personal un total de 38 ocasiones durante los primeros 20 minutos, el equipo turco castigaba muy fácil tras robo. Era un intercambio constante de canastas, pero tras un triple de Hugo Benítez (24-19), Baxi Manresa encajó un parcial de 8-0 liderado por Jaleen Smith.

Turk Telekom, superior desde el inicio

La distancia desfavorable para los de Ocampo fue aumentando. Estaba cómodo el equipo local con el acierto de jugadores como Kyle Allman o Kris Bankston, y tras un triple de Michael Devoe, la ventaja para Turk Telekom se fue hasta los 17 puntos (47-30). En Manresa, Pierre Oriola y Eli Brooks remaban para volver a partido, pero los catalanes no lograban bajar de los 10 puntos.

Otra canasta de Bankston puso el +18, pero Manresa cerró al alza la primera mitad con un parcial de 0-7. Con 59-48, había partido, pero Ocampo y sus jugadores debían mejorar su defensa exterior, ya que Turk Telekom estaba lanzando desde el 6,75 con más de un 62% de acierto.

Knudsen hizo soñar con la remontada

Jordan Usher y Kyle Alexander volvieron a estirar la ventaja de los locales en los primeros minutos de tercer periodo, pero Manresa no dejaba de creer, y tras muchos minutos, un palmeo de Gustav Knudsen colocó a los de Ocampo por debajo de los 10 puntos en el electrónico (71-62). Trataba de acercarse el equipo del Bages, pero el arbitraje empezó a castigar cualquier mínimo contacto manresano.

Smith volvió a retomar el acierto, y a un minuto para el final del cuarto, Ocampo pidió tiempo muerto tras un nuevo arreón local (78-66). Fue efectivo, ya que dos acciones de Reyes y Benítez situaron el 78-70 con el que se entró al asalto final. Pero un parcial inicial de 6-0 para los turcos, después de una antideportiva de Oriola, empezó a poner las cosas realmente complicadas para el Baxi.

Sin batería en el último cuarto

Los de Ankara se volvieron a distanciar hasta los 17 puntos, y el aro se le cerraba a Reyes y a Marcis Steinbergs. A cinco minutos para el bocinazo final, la ventaja seguía siendo muy cómoda para el equipo local (92-77). Y tras un par de pérdidas, castigadas por Smith y Allman, el partido quedó visto para sentencia. Al final, victoria local por 98-81 y un Baxi Manresa que cerró su primera participación en la Eurocup llegando hasta los octavos.