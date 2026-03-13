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Baloncesto

Otro batacazo en el Palau que enciende las alarmas en la Euroliga

Los de Pascual ceden ante el Hapoel Tel Aviv (75-80) en un Palau vacío, y que aprovechó el desacierto en el triple y el inoperante juego interior blaugrana para dominar el duelo

Punter lo intentó en un Palau vacío, pero no fue suficiente para ganar al Hapoel

Punter lo intentó en un Palau vacío, pero no fue suficiente para ganar al Hapoel / DANI BARBEITO

Ramon Palomar

Ramon Palomar

El Barça sufrió la cuarta derrota consecutiva en la Euroliga, esta vez en un Palau vacío, al caer ante el Hapoel Tel Aviv (75-80), que aprovechó el desacierto blaugrana en el triple (4 de 21) y el nulo juego interior, para desnudar a un Barça que dependió en exceso de Punter (17) y Clyburn (15). El camino en la Euroliga se complica con la sexta derrota en casa.

FCB-HAP

Euroliga

75
80
Alineaciones
Barça, 75
(26+14+21+14): Satoransky (11), Punter (17), Clyburn (15), Norris (10), Vesely (5)- cinco inicial-, Marcos (3), Cale (5), Brizuela (5), Willy (4), Fall (0), Keita (0), Parra (0).
Hapoel Tel Aviv, 80
(19+25+20+14): Micic (6), Bryant (21), Oturu (22), Malcolm (3), Wainright (0)- cinco inicial-, Jones (4), Blakeney (8), Edwards (5), Randolph (4), Odiase (7).
Árbitros:
Emin Mogulkoc (TUR), Arturas Sukys (LIT), Robert Vyklicky (CHE). Sin eliminados.
Incidencias:
Encuentro correspondiente a la 31ª jornada de la Euroliga, disputado en el Palau Blaugrana, a puerta cerrada. Se guardó un minuto de silencio en recuerdo del ex presidente del Barça, Enric Reyna, fallecido este jueves

Si la baja de Tornike Shengelia ya era un golpe duro para el Barça antes del encuentro al que le faltó el calor del público al disputarse a puerta cerrada, Kevin Punter dio un susto que le llevó al banquillo a las primeras de cambio.

Hapoel hacía daño en la zona con un efectivo Dan Oturu (7), y el Barça trataba de responder desde el exterior con Clyburn (5) y lanzando rápidos contraataques (12-12). Aunque nadie era capaz de frenar a Oturu (11) con Punter, de vuelta a pista.

Un Palau vacío rindió homenaje al fallecido presidente del Barça, Enric Reyna

Un Palau vacío rindió homenaje al fallecido presidente del Barça, Enric Reyna / DANI BARBEITO

El Barça apretaba en defensa y lograba salir con rapidez (21-17) aunque el único lunar blaugrana seguía en la defensa sobre el ‘center’ del Hapoel, al que nadie podía parar bajo el aro.

Cale, en una acción ofensiva en un Palau vacío debido a las restricciones por seguridad

Cale, en una acción ofensiva en un Palau vacío debido a las restricciones por seguridad / DANI BARBEITO

Segundo cuarto nefasto

Juani Marcos, con un triple en su primer tiro, y una acción marca de la casa de Punter, daba la máxima al Barça al final del primer cuarto, con el equipo de Pascual que parecía encontrar finalmente el ritmo en un Palau en silencio (26-19).

Pero no empezó bien el segundo cuarto (0-8) al desvanecerse de un plumazo la renta lograda en los primeros 10 minutos (26-27). Un doloroso parcial de 0-10 obligaba a Pascual a parar un partido que cambiaba de manos en apenas dos minutos (26-29).

Clyburn tiró del Barça en la primera mitad, pero necesitaba ayuda ante el Hapoel

Clyburn tiró del Barça en la primera mitad, pero necesitaba ayuda ante el Hapoel / DANI BARBEITO

Un robo de Clyburn que culminaba con canasta, rompía el mal arranque del cuarto, aunque el ataque blaugrana era muy espeso. Muchos tiros errados y poco juego colectivo, que aprovechó Hapoel para ponerse por delante (29-32) Pascual no daba con la tecla ¡con solo tres puntos anotados en cinco minutos!.

Clyburn, y poco más

Hapoel lo aprovechó para lograr la máxima (29-36). Ante la inoperancia colectiva en ataque, Clyburn tiraba del carro (10) pero un desatado Oturu (17) seguía haciendo daño (37-42) Un triplazo de Brizuela animaba al Barça, aunque el Hapoel llegaba al descanso por delante en un mal cuarto blaugrana (40-46).

Satoransky, defendido por Micic, en una acción del encuentro

Satoransky, defendido por Micic, en una acción del encuentro / DANI BARBEITO

En la reanudación, Satoransky animaba el ataque blaugrana con cinco puntos consecutivos, aunque la combinación Bryant-Oturu seguía haciendo estragos (47-54). La defensa visitante maniataba a Punter, y sin un jugador como Shengelia, no llegaban balones dentro en condiciones por lo que todo se fiaba al juego exterior.

El Barça lograba acercarse a dos puntos con acciones de Punter y Clyburn, para dar esperanza de nuevo a los de Pascual (52-54). Aunque frenar a Oturu y Micic era una tarea muy complicada y volvían a abrir hueco (54-64 m.27).

Brizuela, en una acción en la segunda mitad, ante Bryant

Brizuela, en una acción en la segunda mitad, ante Bryant / BARBEITO

Dos buenos minutos en defensa permitieron reducir la renta a cinco al final del cuarto (61-66) y mantener la esperanza en la remontada con 10 minutos por delante.

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Pero la intensidad defensiva del Barça no lograba traducirla en el marcador (63-73), dependiendo totalmente de las acciones de Clyburn. La diferencia bajó a cinco (67-73) pero ya no hubo tiempo de darle la vuelta. Un derrota que complica seriamente el camino del Barça en la Euroliga (75-80).

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