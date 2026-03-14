El Hiopos Lleida busca la gran hazaña en Madrid

El Hiopos Lleida afronta este domingo (17:00 horas CET) el difícil reto de asaltar el Movistar Arena, el feudo del Real Madrid, líder de la Liga Endesa, para lograr un punto de inflexión que cambie la dinámica negativa de los ilerdenses durante las últimas jornadas.

El pasado fin de semana, los catalanes encadenaron ante el Baskonia (93-90) la cuarta derrota consecutiva en la ACB, que les sitúa en la decimotercera posición de la tabla, con 8 triunfos. El ala-pívot Melvin Ejim (18 puntos y 7 rebotes) y el escolta James Batemon (20 puntos) fueron los más destacados del encuentro para el cuadro burdeos.

Melvin Ejim y Alex Len, en el partido de la primera vuelta / ACB Photo - Pol Puertas

De hecho, el exterior norteamericano es una pieza fundamental en los esquemas de Gerard Encuentra en lo que va de temporada. Promedia 17 puntos (es el cuarto mejor anotador de la ACB este curso), 3,2 asistencias y 15,7 de valoración. Y también se encuentra entre los cinco jugadores que más faltas recibe, con 5,2 por partido.

Por su parte, el Real Madrid se encuentra en uno de los momentos más dulces de la temporada. A pesar de caer ante el Baskonia en la final de la Copa del Rey, encadena ocho triunfos seguidos en la Liga Endesa y es el líder de la competición con tres victorias de margen sobre el segundo clasificado, el Valencia Basket.

Asimismo, viene de vencer el pasado jueves al equipo ‘taronja’ en la Euroliga por 96-79, tras una gran actuación de Mario Hezonja (16 puntos y 4 rebotes).

Mario Hezonja, con el Real Madrid esta temporada / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ

El croata es, además, el tercer mejor anotador de la competición (17 puntos por partido) y el cuarto en valoración (17,8), unas estadísticas que hacen de él una de las principales armas ofensivas del conjunto blanco.

En el partido de ida en el Barris Nord, el Real Madrid cosechó una sufrida victoria que no logró atar hasta los instantes finales (81-88). El pívot György Golomán (15 puntos y 8 rebotes) y Hezonja (22 puntos) cuajaron un gran encuentro para sus respectivos equipos.

Para el choque de este domingo, ambos entrenadores contarán con la totalidad de sus plantillas, aunque Scariolo deberá realizar descartes para completar la convocatoria.