Agus Ubal vuelve al Palau en su mejor momento: "Vuelvo a sentir por el basket lo mismo que cuando era un niño"

Hay decisiones en la vida de un deportista que pueden marcar su carrera. Elegir un destino correcto para seguir creciendo y a la vez, empezar a demostrar en la élite todo lo que un jugador vale, es vital. Y en esas se encuentra un Agustín Ubal que, a sus 22 años, ha encontrado su sitio en Manresa.

El uruguayo está pudiendo desplegar todo su juego bajo las órdenes de Diego Ocampo, una figura trascendental en su trayectoria. El técnico gallego pujó fuerte por su fichaje cuando entrenaba al filial del Barça, y tras ser un "perro de presa" en equipos como Bilbao, Palencia, o Granada, ahora es una de las referencias ofensivas en el Nou Congost.

Agustín Ubal, con el primer equipo del Barça en el Palau / DAVID RAMÍREZ

Ocampo, una figura trascendental para Ubal

"Nos conocemos desde hace tiempo, le tengo muchísimo respeto, y cada vez que me habla intento ser una esponja. Sé lo que necesita en cancha y lo que le puedo aportar al equipo", comenta Ubal a SPORT en la previa del partido que esta tarde (17h CET) disputan Barça y Baxi Manresa en el Palau Blaugrana, el último test del equipo de Xavi Pascual antes de la Copa.

"Han tenido muchas lesiones, pero al final nos enfrentaremos a Laprovittola, Brizuela, Clyburn... hablamos de uno de los mejores equipos de Europa, y aunque tienen este bache de lesiones siguen teniendo muchos jugadres de nivel top de Euroliga. Será una guerra, queremos jugar duro y rascar algo, y como ellos vienen de perder ante París, no creo que vayan a aflojar. Creo que se desplazará mucha afición nuestra, así que será un lindo partido como visitante", comenta un Ubal que debutó con el primer equipo del Barça en la temporada 21/22, bajo las órdenes de Sarunas Jasikevicius, pero que no encontró su hueco en la plantilla azulgrana.

Agus Ubal y Tomas Satoransky, en el Baxi Manresa - Barça de la primera vuelta / Joaquim Alberch

En un gran estado de forma

Ubal regresa al Palau promediando 14,1 puntos por partido en los últimos seis encuentros de Liga Endesa, y el pasado miércoles firmó su máxima anotación en un partido de Eurocup (24) en la victoria manresana ante Hamburgo por 94-116. Un estado de forma y confianza sensacional que guarda un secreto que el jugador ha compartido con este diario.

El secreto del éxito

"Estoy trabajando con un psicólogo, Diego me dio el empujoncito para trabajar mi confianza y es algo que me está ayudando mucho. Estoy volviendo a sentir lo que sentía antes por el basket cuando era chico. Me formé con la pelota en la mano, tomando decisiones, y al dar el paso al profesionalismo mis oportunidades con el balón en cancha se redujeron muchísimo. Me costó encontrar un rol adaptable en un equipo ACB, en Palencia empecé a ser un poco perro de presa, ensuciar un poco los partidos. Pero aquí es todo diferente", explica un Ubal que firmó con el Baxi Manresa hasta 2029, y que tiene claro que su prioridad es seguir en la capital del Bages durante muchos años.

Agus Ubal charlando con Diego Ocampo durante un partido del Baxi Manresa / ACB Photo - Joaquim Alberch

"Estoy muy feliz, firmé por cuatro años y estoy muy contento con la gente, con la ciudad, con como se está dando mi temporada. No me planteo ningún cambio, estoy bien acá y eso me ayuda a estar centrado en lo que toca", admite Ubal.

Ante las bajas confirmadas de Hugo Benítez y Retin Obasohan, jugadores como Álex Reyes o el propio Ubal deberán dar un paso al frente para tratar de sumar en la visita al Palau la que sería la cuarta victoria en las últimas cinco temporadas.