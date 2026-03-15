Joventut - Barça, una rivalidad histórica con vasos comunicantes

El Asisa Joventut es famoso por el trabajo que realiza con su cantera y, a lo largo de los años, el Barça se ha nutrido de ella con una lista en la que destacan José Antonio Montero, Andrés Jiménez, Ferran Martínez, Rafa Jofresa, Xavi Fernández o Pau Ribas. Otros jugadores que realizaron el camino de Barcelona a Badalona o el inverso son el serbio Zoran Savic, los estadounidenses Daryl Middleton y Deshaun Thomas y el checo Lubos Barton.

El trasvase en los banquillos también ha sido repetido, con la figura del veterano Aíto García Reneses como ejemplo más claro, quien vivió una etapa como técnico verdinegro y tres al mando de la nave blaugrana. El histórico Eduard Kucharski, el 'Sheriff' Manel Comas (ambos fallecidos), otro emblema como Antoni Serra, Sito Alonso (ahora en el UCAM Murcia) o Alfred Julbe completan la lista.

Este domingo a las 19.00 horas se enfrentan en el Olímpic de Badalona los dos grandes rivales de la comarca del Barcelonès en un duelo marcado precisamente por la gran cantidad de jugadores que han militado en los dos equipos, hasta un total de siete (dos juegan en el Barça y cinco en la Penya). Y por el mal momento azulgrana, con un Xavi Pascual que empieza a hartarse de la falta de palabra del candidato y expresidente Joan Laporta.

Cariñoso saludo entre Aíto García Reneses y Pau Ribas / EFE

El fichaje del emblemático canterano verdinegro Joel Parra por el Barça en el verano de 2023 abrió una herida profunda en una parte de la afición badalonesa, que no entendió la decisión del ala-pívot. "La Penya siempre será el club de mi vida, pero ahora tan solo pienso en triunfar con el Barça y lo voy a dar todo por este club", ha comentado el catalán en más de una ocasión.

La historia de Nico Laprovittola es curiosa. El argentino, que estará de baja al menos hasta junio por una lesión en el tendón de su aductor derecho, brillaba en el Zenit de Vasili Karasiov cuando la Penya lo reclutó en enero de 2018 y fue clave en la salvación. Renovó por una temporada y en 2019 se fue al Real Madrid, desde donde llegó al Barça en 2023. Ojo, porque podría no vestir más de azulgrana.

Vayamos al capítulo opuesto. El Joventut ha sacudido el mercado con el anuncio de la cesión hasta final de curso del estadounidense Jabari Parker, quien dejó el Barça el verano pasado tras dos temporadas en el equipo. Su paso por el Partizan no ha sido exitoso en un curso tormentoso, primero con Zeljko Obradovic y después con Joan Peñarroya, con el que su protagonismo fue a menos la temporada pasada.

Ante Tomic sigue en plena forma a los 39 años / EUROPA PRESS

Ricky Rubio, la joya de la cantera del Joventut que debutó en el primer equipo al borde de los 15 años, provocó una enorme polémica en 2009 al fichar por el Barça previo pago de unos 3,5 millones de euros. Tras lograr de Euroliga en 2010, se fue a la NBA en 2011... de la que volvió por problemas de salud mental y se incorporó al Barça en febrero de 2024. Dejó el equipo al acabar la temporada y un año después volvió a la actividad en el Joventut.

Ante Tomic fue un fichaje estrella del Barça en 2012 después de que el Real Madrid lo dejase marchar dos años después de su llegada al club. El pívot croata defendió la camiseta blaugrana durante ocho temporadas y no dejó indiferente a nadie, tras lo cual cruzó el Besòs y viste de verdinegro desde 2020. ¿Alguien se atreve a dudar que lo haría mejor que Youssoupha Fall en el Barça?

El húngaro Adam Hanga fichó por el Barça en 2017 tras su segunda etapa en el Baskonia y durante cuatro temporadas dejó huella, sobre todo, por su capacidad de trabajo. Tras jugar en el Madrid y en el Estrella Roja, Dani Miret lo reclutó en 2024. Por último, el sueco Ludde Hakanson se formó en la cantera del Barça y fue el tercer base del primer equipo en la temporada 2014-15. Tras pasar por siete equipos, es verdinegro desde el pasado verano.