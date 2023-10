Messi habla de todo: su regreso a Barcelona, el homenaje y la Champions

El ex del FC Barcelona ha sanado la herida y, aunque sin precisar fecha, piensa en volver, vivir en Barcelona y poder despedirse de la afición El argentino cree que el equipo no debe presionarse y que está en condiciones de pelear otra vez por la Liga... y por la Champions

Leo Messi, en la rueda de prensa después de la gala del Balón de Oro, se sinceró y confesó que su amor por el FC Barcelona sigue intacto. Es cierto que se fue herido, pero el tiempo parece que la ha sanado. El crack dio el primer paso para que, en un futuro, sobre el papel no muy lejano, haya un acercamiento nuevamente con el club. Messi, después de su etapa en el Inter Miami, quiere volver a vivir en Barcelona y anhela una despedida como merece de la afición. El Barça debe recoger el guante.

El mejor equipo del mundo

"Obviamente que estar en el mejor equipo del mundo te da más posibilidades para ganar títulos colectivos e individuales, y más en el mejor equipo de la historia. Es el mejor equipo del mundo, especial y diferente a todo".

Campeón del Mundo en Qatar 2022

"Tuve años espectaculares en el Barça y la suerte de estar en el mejor equipo del mundo durante muchos años, de ganarlo todo, y después se dio la Copa del Mundo, que es especial, y la única que me faltaba, y al mismo tiempo, la más especial e importante. El sueño de cualquier chico es ser campeón del mundo con su selección, por lo menos para los argentinos. Soy un agradecido a Dios".

Ocho Balones de Oro

"No sé si soy el mejor de la historia, no es algo que me lo pregunte. Que se diga para mí ya es un regalo, algo muy especial".

El Barça, La Liga y la Champions League

"Obviamente sigo al Barcelona como siempre, y lo voy a seguir haciendo. Es el club al que amo y amaré toda mi vida. Creo que tiene un gran equipo, grandísimos jugadores, mezcla de jovenes y veteranos, después en fútbol pueden pasar muchísimas cosas, puede haber bajas, inconvenientes... El Barça está preparadado para luchar por esta Champions".

El futuro

"El Barça es el club que me vio crecer, que me dio todo, que amo y yo también lo di todo. ¿Por qué no volver al club? Pero no es algo que piense ahora. Algún día voy a estar viviendo en Barcelona, a estar cerca del club de una u otra manera. Voy a estar ligado a esa casa y no sé qué podría pasar".

El Barça y el clásico

"Más allá de perder el clásico, el equipo se va a reponer de este golpe duro. No tengo duda de que es uno de los candidatos, pero no tiene que ponerse la presión, ir de a poquito y creciendo durante la competición".

Despedida

"Me encantaría poder despedirme de la gente, de otra manera, creo que quedó una sensación rara cuando me fui y no está bueno con todo lo que compartimos juntos. Me merezco poder despedirme de esa gente que tanta alegría y tristeza hemos compartido en toda mi carrera. Si se da, encantado de poder estar, obviamente".