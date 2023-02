Charles Kipkkurui Langat e Irine Jepchumba establecen nuevos récords de la eDreams Mitja Marató Barcelona 2023

El keniano Charles Kipkkurui Langat da la sorpresa y sitúa el mejor tiempo de la carrera en 58:51' En categoría femenina, la keniana Irine Jepchumba también bate el récord que estableció Florence Kiplagat en 2015, cruzando la meta en 01:04:37h

Barcelona ha vivido una auténtica fiesta del running esta mañana con la 33º eDreams Mitja Marató Barcelona.17.855 corredores y corredoras, con la cifra de participación más alta en la historia de la carrera, han tomado la salida en Arc de Triomf a las 08:30h con 8ºC de temperatura y un 58% de humedad en una jornada fresca pero soleada.

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y RPM Sports, también ha contado con un máximo histórico de corredoras (7.350 mujeres, un 35% respecto al total de participantes) y un tercio (33%) de runners internacionales, procedentes de hasta 101 nacionalidades distintas. Asimismo, la ciudad barcelonesa se ha involucrado con el evento, animando a las y los participantes en la veintena de puntos de animación a lo largo de los más de 21 kilómetros del circuito, y ha disfrutado de la animada salida que han amenizado los músicos catalanes Liberto Fortuny y Mireia Farrés, con su saxo y trompeta, respectivamente.

Doble récord de la prueba firmados por Charles Kipkkurui Langat e Irine Jepchumba

Contra todo pronóstico, el keniano Charles Kipkkurui Lengat se ha impuesto en la eDreams Mitja Marató Barcelona 2023 con un tiempo de 58:53' para establecer un nuevo récord en la Mitja barcelonesa, 13 segundos por debajo del récord hasta hoy vigente que consiguió el año pasado Haftu Teklu (59.06’). En segunda posición, también ha batido el mejor tiempo de Teklu del año pasado el etíope Birhanu Legese (58:59') y en tercera posición el igualmente keniano Solomon Kirwa Yego (59:29').

Acompañados por las liebres, el grupo de cabeza de carrera liderado por Legese, ha superado el kilómetro 5 en 14:03', 10 segundos más rápido que en la edición anterior, con la retirada en este punto de Teklu, el ganador de esta prueba en 2021 y 2022. Llegaron Kipkkurui y Legese al kilómetro 10 en 27:54', dos segundos por debajo que en 2022 y superaban el km 15 en 41:51'. Ambos han afrontado los últimos kilómetros del circuito mano a mano, para que finalmente Kipkkurui Langat, al sprint final, se haya impuesto.

"Es mi primera vez en Barcelona y conseguir batir el récord de carrera me hace muy feliz, no me lo esperaba. Felicito a la organización porque el circuito es muy rápido. Espero poder volver el año que viene”, ha comentado Charles Kipkkurui Langat.

En la categoría femenina, las kenianas Irine Jepchumba Kimais y Joyciline Jepkosgei han protagonizado un apasionante duelo para que Jepchumba haya acabado batiendo el récord de la prueba que estableció en 2015 Florence Kiplagat (1:05:09h), mejorándolo en 32 segundos con un tiempo de 01:04:37h. Las atletas, ambas de Kenya, superaban el km 5 en 15:19', 19 segundos más rápidas que en la edición anterior. Ya en el km 10 en 30:37', iban más de 20 segundos más rápidas que el tiempo de paso en este punto de la élite femenina en 2022, despuntando la dupla Jepchumba-Jepkosgei respecto a sus rivales.

En el kilómetro 15, las kenianas pasaban en 45:58', 36 segundos por delante de la etíope Genzebe Dibaba, para que, finalmente, Jepchumba haya cruzado la meta en 01:04:37h, estableciendo una nueva mejor marca femenina de la carrera y batiendo la marca de Kiplagat de 2015. El podio femenino lo han completado otras dos kenianas, Joyceline Jepkosgei como segunda en 01:04:46h y mejorando también el tiempo de Kiplagat, y Catherine Reline como tercera mejor clasificada (01:05:39h).

"Cuando me dieron la oportunidad de venir a Barcelona, no lo dudé. He llegado a meta dando lo mejor de mí y es increíble haber batido el récord de mi compatriota Kiplagat, vigente hasta hoy durante ocho años”, ha explicado Irine Jepchumba Kimais.

Mireia Guarner, mejor catalana; y Abdenasser Oukhelfen, mejor catalán

Por otra parte, el mejor catalán ha sido Abdenasser Oukhelfen, residente de Reus y el 15 mejor clasificado masculino, parando el cronómetro en 01:02:51h. Además, la corredora catalana más rápida ha sido Mireia Guarner -12 mujer de la general- (01:13:33h).

Tampoco se ha querido perder esta fiesta del running de Barcelona el ex Ministro de Sanidad y actual Diputado del Parlament de Catalunya como jefe de la oposición, Salvador Illa, que ha finalizado en 01:39:16h: “Hay un gran ambiente, la gente sale a las calles y la he disfrutado mucho. Me ha servido como test porque tengo pensando correr la Zurich Marató Barcelona el mes que viene, el Día del Padre, 19 de marzo”.

La vertiente inclusiva de la eDreams Mitja Marató Barcelona 2023 ha contado con la participación de Alex Roca, el deportista con un 76% de discapacidad física que ha cruzado la meta en 02:38:28h corriendo junto al periodista y ultra maratoniano Valentí Sanjuan para participar por tercera vez esta carrera y prepararse para convertirse en el primer atleta con parálisis cerebral en correr los 42,195 km de la Zurich Marató Barcelona del próximo 19 de marzo.

Igualmente, Eric Domingo y Silvia Roldán, que ostentan el actual récord Guinness en maratón empujando una silla de ruedas y conseguido el pasado diciembre en la Maratón de Valencia en 2:52:39h (un logro que ya consiguieron en 2021 también en la Zurich Marató Barcelona con una marca de 02:53:28h), han finalizado esta edición, la cuarta en la que participan ambos, en 01:24:05h.