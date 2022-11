Simeone: "Este parón nos va a venir bien a todos"

El técnico argentino agradece este "tiempo de descanso" ante la situación del equipo El Atlético juega su último partido antes del Mundial este sábado a las 22h contra el Almazán

Diego Simeone ha comparecido antes los medios previo al partido de la primera ronda de Copa del Rey que enfrenta Atlético de Madrid y Almazán. El partido se juega el sábado 12 de noviembre a las 22h y es el último del equipo antes del Mundial.

El técnico argentino se ha mostrado contento con la vuelta de una competición que, en los últimos años, se le ha atragantado al club rojiblanco. “Vuelve la Copa. La ilusión de siempre. En los últimos años no lo hemos hecho como hubiésemos querido. Espero hacer un buen partido mañana".

El argentino sabe de la importancia del encuentro debido a los malos resultados en Liga y, sobre todo, en Champions, donde no han logrado clasificarse ni a la Europa League. "Se entiende la necesidad que tenemos de hacerlo bien. Resolver el partido. Y mañana a la noche tendrán tiempo de pensar en lo siguiente que llegue”.

También ha destacado que "este parón nos viene bien a todos los equipos", además de dedicar unas palabras a los jugadores que no han podido ir a la cita mundialista. "Es una situación emocional de cada uno. Cada chico que tenía opciones de ir o no, sabía que esta posibilidad estaba presente. Ahora les toca seguir luchando y peleando a los que les ha tocado no estar dentro del Mundial. Así es la vida, toca estar fuertes”.

Además, ha hablado de la situación de Joao Félix, tema recurrente en las ruedas de prensa de esta temporada del entrenador. “Joao Félix es uno de los futbolistas que más goles tiene de los delanteros que tenemos. Ha hecho tres esta temporada. El gol lo tiene. Ojalá que pueda seguir estando con nosotros. Ojalá pueda seguir rindiendo con nosotros, porque lo necesitamos”.