El 'palo' de Oblak a sus compañeros

"Sin gol no se gana", dijo el portero esloveno tras el empate contra el Brujas "Mignolet ha hecho un gran partido y ha parado todo", reconoció el meta colchonero

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, destacó este miércoles, tras el empate sin goles contra el Brujas en la Liga de Campeones, que su equipo "ha hecho todo lo posible", pero faltó "lo más importante, el gol", y resaltó la actuación del guardameta Simon Mignolet, que lo ha parado "todo" y ha tenido "un gran mérito".

"Se ha hecho todo lo posible, pero ha faltado lo más importante. Sin gol no se gana. Hemos tenido muchas ocasiones, hemos jugado bien, hemos presionado arriba, hemos hecho todo, pero no hemos marcado", repasó en declaraciones a 'Movistar'.

"Mignolet ha hecho un gran partido y ha parado todo. Los porteros son así. Muchas veces paras todo, algo que ni esperabas como la de cabeza. Gran mérito de él. Se ha llevado un punto a casa", abundó Oblak, pendiente del marcador del duelo de esta noche entre el Oporto y el Bayer Leverkusen para ver las necesidades para avanzar a octavos de final.

"Podemos clasificarnos. Es una pena que cada año suframos tanto y siempre cada última jornada no sabemos si vamos a clasificarnos o no. Tenemos calidad para cerrar esto mucho antes. Hoy hemos hecho todo, pero no hemos ganado", añadió.