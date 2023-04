¿La última oportunidad de Lukaku?

El atacante regresará a Londres a final de temporada y su futuro es una incógnita Todo dependerá del próximo entrenador, que se espera que sea Pochettino

El delantero del Inter, Romelu Lukaku, regresará a Londres tras acabar su cesión en el Giuseppe Meazza. Con un año de contrato por delante, el atacante podría seguir en función de las necesidades del próximo entrenador.

El belga, que esta temporada se ha apuntado nueve dianas y tres asistencias a las órdenes de Simone Inzaghi, podría tener una oportunidad y con un rol importante, pero, según Telegraph, el jugador quiere mirar fuera.

El ex de Anderlecht, Everton o United no seguirá, salvo giro de última hora, en el Inter. El club no está dispuesto a pagar por su traspaso y sus opciones pasan por seguir un último año en Londres o tratar de salir a otro equipo en verano.

La revolución necesaria del Chelsea

El conjunto de Londres afronta un verano clave. Con overbooking en todas las posiciones, la secretaría técnica deberá trabajar de lo lindo para ajustar una plantilla repleta de estrellas en la que no pueden estar todos.

El equipo propiedad de Todd Boehly quiere volver a ser dominante como dos años atrás, cuando conquistó la Champions League al ritmo de Thomas Tuchel y un equipo trabajado, vistoso y funcional. Se vienen curvas en Stamford Bridge en los próximos meses.