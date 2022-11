La 'perla' que le roba el protagonismo a Memphis en Países Bajos

Cody Gakpo se está cargando el equipo a la espalda Marcó ante Senegal y repitió ante Ecuador

Memphis Depay aún no está listo del todo, nada más para medias partes, la segunda otra vez, fuera de la forma que espera Louis Van Gaal para darle recorrido en las alineaciones iniciales en el Mundial Qatar 2022.

Cody Gakpo, el chico de 23 años que impresiona en las filas del PSV Eindhoven, ejerce de goleador con la 'oranje', con tres tantos y una asistencia en sus últimos cuatro choques internacionales.

De baja desde el 22 de septiembre, cuando se lesionó contra Polonia, hasta el 12 de noviembre, el delantero del Barcelona ha seguido un plan específico con su selección, para ponerse en el ritmo físico que exige una competición de tanta dimensión como Qatar 2022, que desea Van Gaal para dotar a su equipo de un futbolista que considera vital... al cien por cien.

También surgido del PSV, como él, cinco años menor, 28 a 23, asume el protagonismo en las dos primeras citas del torneo Cody Gakpo, un extremo izquierdo que puede jugar donde quiera en el ataque, como delantero incluso, como partió este viernes en el estadio Al Khalifa de Al Rayyan, al oeste de Doha, para marcar de nuevo las diferencias, como había hecho apenas tres días antes contra Senegal, cuando su selección se empeñaba en el 0-0.

Así están las apuestas deportivas Mundial.

Entonces, en el minuto 84, recibió el pase sensacional de Frenkie de Jong para tocar lo justo con la cabeza, superar la desproporcionada salida de Edouard Mendy y encaminar un triunfo ante Senegal, el pasado lunes, que no veía nada claro en su banquillo Louis Van Gaal y que sentenció después con el 2-0 Davy Klaasen, ya en el tiempo añadido. Este viernes, Gakpo repitió de inmediato. En seis minutos, cuando el partido aún no había entrado en la agitación que se esperaba, cuando una inoportuna pérdida de balón en el medio campo de Moisés Caicedo terminó bajo el control del extremo del PSV, que controló y conectó un zurdazo incontestable, al que no pudo oponerse nadie.