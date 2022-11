La primera jornada deja una sorpresa Mundial: Países Bajos, nuevo favorito a tapado en Qatar

En Betfair, la selección de Louis Van Gaal genera un gran presagio para ganar el título y ser la gran sorpresa superando a selecciones como Alemania o Bélgica El buen momento de Frenkie De Jong, la seguridad de Van Dijk o el olfato goleador del joven Gakpo inspiran a un equipo acostumbrado a rozar la gloria

"El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan once contra once... y Países Bajos se queda a un paso del triunfo". Esta libre adaptación de la frase del exjugador inglés Gary Lineker -quien definió el fútbol como "un deporte que inventaron los ingleses, juegan once contra once, y siempre gana Alemania" se puede aplicar a Países Bajos tras la derrota de Holanda ante Argentina en la segunda semifinal del Mundial de Brasil 2014 o la última final que perdieron, ante España en 2010.

La selección neerlandesa es el segundo equipo que más finales mundialistas ha perdido -tres- (solo superada por Alemania con cuatro) y uno de los equipos que pertenecen a la categoría de grandes que no tiene en sus vitrinas ninguna copa mundial. Apenas se puede consolar con una Eurocopa, la de 1988 que se disputó en Alemania. Según los pronósticos de Betfair, que Países Bajos gane el Mundial de Qatar se paga a 12€ por euro apostado y cada vez más genera una tendencia más positiva. Ya ha superado a tradicionales favoritos como Bélgica, Portugal, Alemania o Uruguay, estas dos últimas campeonas del mundo.

Un pequeño gran país

Se puede decir que el hecho de que un país pequeño, de apenas 17 millones de habitantes, haya perdido tres finales implica el mérito de haberlas alcanzado, pero como recordaba el entrenador neerlandés, y actual seleccionador, Louis van Gaal. los deportistas quieren ganar, y este dato probablemente les servirá de poco consuelo.

Los subcampeonatos de la ‘Naranja Mecánica’

Países Bajos tiene sobre todo bajo el recuerdo las finales de 1974 y 1978, especialmente decepcionante la primera de ellas, por cuanto aquel equipo comandado por Johan Cruyff –bautizado como la Naranja Mecánica- había exhibido hasta la final el mejor fútbol del campeonato. Y Alemania Federal, en las dos siguientes, en 1982 y 1986. Ellos, al menos, ya habían alzado antes un par de copas; los neerlandeses, que perdieron su tercera final en 2010 por culpa del gol de Iniesta, aún lo tienen pendiente.

Van Gaal y un equipo fiable

Para ganar el título, Países Bajos, no sólo cuenta con la experiencia de Van Gaal en el banquillo sino también con el considerado por muchos, mejor central del mundo como es Virgil Van Dijk. Además, en el medio del campo está Frenkie De Jong, todo un superclase que viene con ganas a la fase final después de un año difícil en el Barcelona. Arriba, otra joya emerge, el delantero del PSV, Cody Gakpo, que ya ha marcado en la primera jornada.

El factor Gakpo

Con la llegada al límite de Depay para el duelo frente a Senegal, Van Gaal anunció en la previa al partido que Cody podía ser titular y así ha sido. No fue un partido brillante, pero apareció en el momento perfecto para revolucionar el marcador. Cuando parecía que la 'Naranja Mecánica' no iba a ser capaz de pasar del empate a cero ante Senegal, Cody Gakpo apareció para, con un gran remate de cabeza, mandar a guardar un centro milimétrico de De Jong.

Según los pronósticos de Betfair, que Gakpo sea el máximo goleador del Mundial se paga a 26€ por euro apostado y se sitúa ya como uno de los favoritos a la Bota de Oro. Este verano, cuando varios entrenadores como Ten Hag ya le pusieron el ojo encima, el PSV le puso precio. El club lo tasó en 50 millones, un precio que los 'red devils' no estuvieron dispuestos a abonar. El Mundial llegaba como una de las citas en las que mostrarse al mundo para Gakpo y, ahora que se está haciendo un sitio en el escaparate para los grandes equipos europeos, será uno de los nombres a seguir del conjunto dirigido por Van Gaal.