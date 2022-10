Dybala no hace prisioneros

El argentino, que terminó lesionado, vio puerta ante el Lecce y es la tercera vez que lo consigue en la Serie A Se trata del único equipo al que le ha marcado siempre que se ha enfrentado en más de una ocasión

El delantero de la AS Roma, Paulo Dybala, completó ante el Lecce un dato sin precedentes en su carrera. Con tres tantos en tres enfrentamientos directos, el conjunto italiano es el único rival contra el que siempre que se ha enfrentado ha marcado en la Serie A.

El argentino, que terminó el choque lesionado y podría incluso sin ir al Mundial después de romperse al lanzar el penalti de la victoria, estaba siendo un futbolista imprescindible en la pizarra de José Mourinho: siete tantos y dos asistencias en 11 encuentros este curso.

El ex de la Juventus llegó como agente libre y tras la negativa del Inter a hacerse con sus servicios: su elevadas pretensiones económicas le cerraron muchas puertas y terminó bajo las órdenes del técnico portugués, que le ha ofrecido un contexto excelente para brillar.

El conjunto romano sumó tres puntos en casa ante el Lecce y confirman su mejoría en la Serie A: tres victorias en los últimos cuatro compromisos ligueros y una dinámica que le ha llevado hasta la quinta plaza, por detrás de Napoli, Atalanta, Udinese y AC Milan.

3 - Amongst sides faced more than once, #Lecce are the only team Paulo #Dybala has always scored against in #SerieA (3 goals out of 3 matches). Warranty.#RomaLecce