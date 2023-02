El calvario de Klopp

El Liverpool encajó otra dolorosa derrota en la Premier ante el Wolverhampton de Lopetegui (3-0) En menos de 20 días disputará el derbi ante el Everton, visitará a un Newcastle que está en puestos de Champions y recibirá al Madrid en Anfield en los octavos de la Champions

La situación de Jürgen Klopp no es nada fácil. El Liverpool encajó otra complicada derrota en Premier League ante el Wolverhampton de los Wolves (3-0) y el calendario para nada le sonríe.

Los problemas en el Liverpool se cuentan con las dos manos. Para empezar, son el cuadro de toda la competición que más goles ha recibido en los primeros cinco minutos de partido. El último, el autogol de Joel Matip en el duelo del pasado sábado ante los Wolves. Curiosamente, el primer gol que el conjunto de Lopetegui marca en los primeros cinco minutos de duelo.

“No hay excusas ni explicación a los 15 minutos iniciales. Lo siento, lo intentaremos cambiar en el próximo partido”, reconocía el técnico alemán en una rueda de prensa que no estuvo exenta de polémica. Pues también aseguró que no contaba el tercer gol, el de Rubén Neves, porque era "la primera vez que el Wolves pasaba del centro del campo en la segunda parte".

Un calendario infernal

Cuando peor está el conjunto 'red', más aprieta el calendario. En menos de 20 días, deberá enfrentarse a tres duros rivales: el primero, el derbi ante el Everton. Después, visitará a un Newcastle que está en puestos de Champions y después se medirá al Real Madrid en los octavos de la Champions.

Décimos en la Premier League con 29 puntos, el Liverpool necesita una alegría para empezar a remontar el vuelo. De lo contrario, la 'era Klopp' en Anfield podría terminar antes de lo que muchos desearían.