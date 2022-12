Ricciardo se fija en el mejor Alonso

El australiano no tira la toalla con la Fórmula 1 y se inspira en el piloto de 41 años El asturiano regresó a la parrilla de la Fórmula 1 tras estar alejado durante mucho tiempo

La floja temporada de Daniel Ricciardo con McLaren ha tenido consecuencias bastante duras. En los dos últimos años con el equipo ha quedado bien claro que su compañero, el británico Lando Norris, está por encima de él.

La escudería británica, ante este escenario, ha decidido prescindir de sus servicios y fichar a su prometedor compatriota Oscar Piastri (21 años), que afrontará su primera temporada en el 'Gran Circo'.

Sin asiento para 2023

Querido por muchos pilotos de la parrilla, el australiano no tiene asiento para la temporada 2023. Sin embargo, en Red Bull aún le tienen en mente y han decidido que sea su piloto reserva y esperará a que llegue alguna oportunidad.

Inspiración en Alonso, Magnussen y Hulkenberg

Ricciardo confía en tener la misma suerte que tuvieron algunos compañeros de profesión, como Alonso, Magnussen o Hulkenberg. Todos ellos regresaron a la Fórmula 1tras estar un tiempo apartados de la competición.

"Lo de Alonso es especialmente motivador" aseguraba el australiano, que no se da por vencido. "Me conozco mejor que nadie y sé lo mucho que me ayudará sentirme mejor el año que viene. Me tomo un año sabático con confianza, porque sé que eso me permitirá volver aún más fuerte", finalizó.