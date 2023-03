¿Poner un portero para suplir a Haaland? La increíble historia de Molina en un Noruega - España

La historia de los España-Noruega están marcados por la primera y única vez que un portero acabó jugando de extremo: el estreno de José Francisco Molina. En 1996, en un partido amistoso, Clemente usó ante Noruega al guardameta del Atlético como jugador de campo al no tener efectivos en el banquillo.

Madrid, 21 de marzo de 2023.- Cada vez que se juega un España-Noruega muchos son los que recuerdan dos partidos entre ambas selecciones marcados por el que fue hasta hace muy poco director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), José Francisco Molina. Molina, dimitió después del Mundial de Qatar tras la salida de Luis Enrique como técnico y ahora su cargo lo ocupa Albert Luque. Molina seguro que recuerda dos partidos contra la selección escandinava. En el primero, el de su debut, Molina acabó ejerciendo de extremo, no de portero, para cubrir la lesión de un compañero. Esperpento que cuatro años después se convirtió en pifia grave. Ejerciendo entre palos, una mala salida lo sentenció de ‘La Roja’ precisamente ante Noruega en la Euro 2000.

Decisión histórica

Hay que ir hacia los 90, la mejor época del fútbol noruego a nivel de selecciones para encontrar una Noruega que compitió y mucho contra España. Era la época en la que Molina fue el portero del histórico doblete conseguido por el Atlético de Madrid en la campaña 95-96, alzándose además con el trofeo Zamora. Su gran rendimiento tuvo recompensa: Formaría parte de la Selección que disputó la Eurocopa de 1996 en Inglaterra.

Su debut con la selección española llegó antes de aquella cita, en un partido de preparación celebrado en Oslo. En el Estadio Ulevaal, la España de Javier Clemente se enfrentó a Noruega, donde ya jugaba el mítico Ole Gunnar Solskjaer, leyenda hoy del Manchester United. La alineación titular estuvo formada por Andoni Zubizarreta; Abelardo, Belsué, Hierro, Nadal, Ferrer; Amor, Guerrero, Luis Enrique; Manjarín y Pizzi. El partido habría sido un amistoso más, de esos que pasan sin pena ni gloria por los anales del fútbol. Acabó en 0-0, para más inri.

Pero lo que sucedió en la segunda mitad fue surrealista. Corría el minuto 52 cuando a Clemente se le ocurrió hacer cuatro cambios de golpe: entraron Juanma López, Kiko, Alfonso y Donato. Poco después, López caía lesionado y el seleccionador español se encontró con un terrible problema: en el banquillo solo estaban Sergi Barjuan, no inscrito en el acta, y José Francisco Molina, el portero suplente. El tiempo pasaba y España seguía jugando con uno menos mientras Noruega crecía en juego y ocasiones. Entonces Clemente se acercó a Molina.

Un dorsal tapado por esparadrapos

Antes de realizar la sustitución, se tuvo que retocar el dorsal de la camiseta: el ‘18’ para que fuera un ‘13’ en el dorsal de su camiseta. Luego recibió instrucciones: “Lo único que me comentó Clemente fue que me pegase a la banda izquierda y que hiciera lo que pudiese. Luego ha faltado un poquito de suerte para que marcara”. Y así fue. Un disparo suyo que lamió el palo fue la única ocasión de la Roja en toda la segunda mitad. En 12 minutos intervino ocho veces, de las cuales cinco fueron correctas. Lejos de desentonar, fue de los futbolistas más destacados en la zona de ataque española, algo que no dejó en buen lugar a Alfonso, Pizzi y compañía.

El fatal desenlace en el 2000

Molina jugó ocho partidos más con la selección, todos como portero, eso sí. Vio desde el banquillo la eliminación en la Eurocopa ante Inglaterra, en una tanda de penaltis donde el titular indiscutible Zubizarreta no detuvo un solo lanzamiento. También la eliminación a las primeras de cambio en el Mundial de 1998, con Zubi firmando el error de su carrera ante Nigeria. Tuvo que esperar más de tres años para volver a tener minutos, ya con José Antonio Camacho como seleccionador. Juega ante Polonia y desde entonces se mantiene como portero titular hasta la Eurocopa de 2000, celebrada en Países Bajos y Bélgica.

El primer choque de aquel torneo fue precisamente ante Noruega, el mismo rival contra el que había firmado su debut internacional como jugador de campo. Sería también el rival de su último partido con la Roja, pues la selección escandinava sorprendió a la española al ganar 0-1 en De Kuip con gol de Steffen Iversen, que cabeceó un balón largo de su portero ante un Molina que que hizo una mala salida. Aquello sentenció a Molina, que no volvió a jugar con España en la Euro… ni en ninguna otra competición oficial. El fallo lo sentenció, y aunque después fue portero destacado del Super Deport 2.0, aquel que destrozó al Milan en una remontada histórica y llego a semis de Champions, no volvió a jugar con España. Noruega fue, pues, Alfa y Omega para Molina, protagonista indirecto, aunque sea nostálgico, del debut de Luis de la Fuente como seleccionador.