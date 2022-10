El Manchester City es el mejor equipo del mundo… pero de la actual temporada

En Betfair, el equipo de Guardiola apunta a campaña histórica: es favorito en la Champions muy por delante del Real Madrid y también en la Premier League En la gala del Balón de Oro, France el equipo citizen fue nombrado el mejor de la pasada temporada en una designación polémica que dejó al Real Madrid tercero

La gala del Balón de Oro, en la que triunfó Karim Benzema y en la que se repartieron por primera vez en la historia los galardones a los mejores de la temporada y no del año natural, dejó espacio para la polémica. El Manchester City fue nombrado mejor equipo de la campaña 2021-22. Real Madrid, Liverpool y Manchester City peleaban por este galardón simbólico, con el conjunto blanco como grandísimo favorito tras haber ganado Champions y Liga en un año para el recuerdo. Pero lo que nadie podía imaginar es que no solo no ganara el conjunto blanco, sino que fuera tercero en esa clasificación, con el conjunto 'citizen' como ganador.

Según los pronósticos de Betfair, en verdad el galardón de France Football ejercería más como vaticinio que como reconocimiento. Porque para esta temporada, el City sigue dominando ahora todos los registros. Que el equipo de Guardiola gane la Premier League se paga a 77% de probabilidad implícita por euro apostado y lidera con mucha claridad los presagios desde verano.

Dominador en Inglaterra

A pesar de haber perdido su primer partido de la temporada con el Liverpool, la distancia con el actual líder, el Arsenal, aún es bastante amplia en nivel de confianza. Según los pronósticos de Betfair, que los gunners ganen la Premier se paga a 17% de probabilidad implícita por euro apostado y eso que han ganado 9 de los 10 primeros partidos del campeonato. El gran debe del Manchester City esta temporada se vuelve a centrar en Europa donde parten una vez más como el gran favorito.

Pep Guardiola volvió a ser noticia tras el empate entre Copenhague y Manchester City en la cuarta jornada de la Champions League. El técnico del conjunto 'citizen' fue preguntado por la complicada tarea de ganar la mejor competición a nivel de clubes. El ex entrenador del FC Barcelona, mencionó al rey de Europa: "La Champions League es tan difícil de ganar porque siempre está el Real Madrid", aseguró.

Según los pronósticos de Betfair, que el City sea campeón se paga a 35% de probabilidad implícita por euro apostado y saca incluso más ventaja en confianza de los apostantes que en Premier League. El Madrid está muy lejos y cotiza a 8% de probabilidad implícita por euro apostado a que vuelve a ganar la Champions siendo quinto por detrás de City, Bayern, PSG y Liverpool y eso que es el actual campeón. Más allá de los presagios, Guardiola alcanzó los 151 partidos en la Liga de Campeones como técnico e igualó en este apartado al que durante muchos años fue su gran némesis y rival directo por ser considerado el mejor entrenador del planeta: José Mourinho.

Unos datos espectaculares

En sus 151 encuentros, Guardiola puede presumir de haber sumado un total de 96 victorias (63.58%), 29 empates (19.21%) y 26 derrotas (17.22%) entre sus periplos con Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City. Curiosamente, pese a que logró con el Barça sus 2 'Orejonas', los mejores números de Pep a nivel de partidos ganados son con su actual equipo, pues presenta un 66.15% de victorias. Eso sí, con el cuadro de la Ciudad Condal fue con el que menos perdió (10%), sumando solo 5 derrotas en 50 choques.

Máquina de hacer goles

En esos duelos de Champions, los equipos de Guardiola anotaron un total de 358 goles (2.37), mientras que encajaron 149 (0.99). Solo en 19 encuentros se quedó sin ver portería (12.58%), mientras que en 59 duelos consiguió dejar a cero su portería (39.07%). Unos números que, sino logra ganar la Champions con el City, no serán tan brillantes para muchos analistas.