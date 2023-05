Las ligas de Mendilibar y Baraja o dos milagros para salvar a Sevilla y Valencia

Si LaLiga contase los partidos desde que Baraja y Mendilibar han llegado a Valencia y Sevilla, los valencianos serían novenos y los hispalenses segundos. Baraja ha conseguido 20 puntos en 14 partidos mientras que Mendilibar ha logrado, en 13 partidos oficiales, ocho victorias, cuatro empates y sólo una derrota.

A mediados de marzo el Sevilla se encontraba en la UCI. La derrota en el Coliseum ante el Getafe, rival directo en aquel momento, dejó a los hispalenses a dos puntos del descenso. La situación se cobró el puesto de Jorge Sampaoli. El argentino, que ya había sustituido meses antes a Julen Lopetegui, era el segundo entrenador de la temporada. El escogido fue una sorpresa. José Luis Mendilibar, un entrenador acostumbrado a la zona baja de la tabla, sin experiencia apenas en equipos top como los andaluces, fue el escogido.

Una situación similar, o incluso peor, estaba viviendo el Valencia, chapoteando directamente en los puestos de descenso, cuando Rubén Baraja se hizo con el cargo. El Pipo tampoco contaba con experiencia en la élite, pero en su caso la decisión estuvo vinculada a un pasado de gloria luciendo el escudo che. Ambos relevos han provocado un tsunami de esperanza visto unos resultados que los sitúa con perspectivas positivas. De hecho, si el campeonato de Liga hubiera comenzado cuando uno y otro fueron escogidos, la clasificación los tendría mucho más arriba.

El Sevilla sería segundo en LaLiga y el Valencia alcanzaría el noveno puesto en la clasificación. Este último, con Baraja al mando, en 14 partidos, ha sumado 20 puntos, cuando Gattuso en 18 jornadas había acumulado los mismos puntos. No hay que olvidar que la jornada 17 -ante el Real Madrid- se aplazó y se disputó con Voro en el banquillo, que esta vez no pudo sumar ningún punto en las tres jornadas que dirigió (Real Madrid, Girona, Athletic).

A los citados 20 puntos en 14 partidos de Baraja, hay que unir la gesta de Mendilibar, que acumula en 13 partidos oficiales, ocho victorias, cuatro empates y sólo una derrota, ante el Girona en LaLiga. “Nos está saliendo todo de cara, aun cuando jugamos mal como en Valladolid. El rival no acierta, nos da la opción de ponernos por delante y a veces los resultados son engañosos. El 0-3 parece que es que el Sevilla le ha pegado un meneo al Valladolid y no es así”, argumentó tras ganar en Pucela en la jornada anterior al derbi sevillano.

A por la Séptima

Nada había funcionado en Valencia y Sevilla en el primer tramo de la temporada. A falta de dos meses para el final de curso, el escenario era altamente peligroso ambo. En el Sevilla, tan grave era entonces la situación que la competición europea, el torneo con el que más se identifica el club andaluz, campeón hasta en seis ocasiones, estaba en un absoluto segundo plano, pero desde la llegada de Mendilibar todo ha cambiado. La permanencia en Primera preocupaba de verdad. Según los pronósticos de Betfair, que el Sevilla gane su séptima Europa League se paga a 1.91€ por euro apostado, un índice de probabilidad impensable cuando tuvo que coger las riendas del club Mendilibar.

Todo era negro hasta que Monchi y Pepe Castro escogieron al técnico vasco, que estaba en el paro. Cogió el equipo y agarró los dos objetivos con todas sus fuerzas. “Tenemos que ir partido a partido sin volvernos locos y a partir de ahí competir lo mejor posible, correr, pelear y demostrar que somos mejores que el rival para tratar de ganarle”, expresó en su primera comparecencia, en la que ya advirtió que pelearían por la Europa League. “El club en esa competición es el más grande y lo que no vamos a hacer es tirar el torneo. Se jugará contra un gran rival, pero seguro que ellos también respetan al Sevilla”, sentenció.

¿Renovaciones?

Sin embargo, el cambio de técnico no garantiza siempre el éxito. De los siete equipos que aún no han logrado la permanencia en Primera División, además del Elche, sólo el Almería y el Cádiz mantienen el técnico con el que comenzaron la temporada. Almerienses y gaditanos dependen de sí mismos para lograr la continuidad en la máxima categoría. El propio Rubi, técnico del Almería, hablaba sobre ello en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Real Mallorca: “Siempre he manifestado que una vez que el Almería consiguiese la permanencia, quería el Cádiz también la consiguiera por este motivo”.

Baraja y Mendilibar esperan comenzar dos proyectos interesantes para la próxima temporada. La realidad es que ambos entrenadores se han ganado el derecho a continuar. Tal vez sea pronto para iniciar el debate sobre la continuidad o no de Rubén Baraja en el banquillo del Valencia. Dijo el Director Corporativo Javier Solís sobre la posible renovación del técnico, que si se conseguía el objetivo de la permanencia "y las dos partes llegan a un acuerdo, es una posibilidad muy factible".

Mientras Baraja ha evitado hablar sobre su futuro cada vez que se le pregunta. Antes del encuentro frente al Rayo Vallecano y preguntado sobre las declaraciones de Javier Solís se cerró en banda al contestar "yo solo digo Rayo Vallecano". Ese siempre ha sido su mensaje, hablar del siguiente partido y aparcar su continuidad a final de temporada. No cabe duda que Baraja ha sido valiente a la hora de apostar por tres chavales de la cantera, Javi Guerra, Diego López y Alberto Marí, que le están dando rendimiento en estas últimas jornadas.