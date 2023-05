El guiño de Xavi a Cruyff que enamoró el Camp Nou

El entrenador del Barça se acordó del maestro neerlandés y sobre todo, destacó el papel del barcelonismo para conseguir esta Liga "Aquí, en casa, en la rúa... es de gallina de piel” aseguró el técnico

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, se dirigió a la afición una vez terminó el partido ante la Real Sociedad. La hinchada coreó su nombre, le costó arrancar y dejó unas palabras que llegaron al corazón de los culés.

La afición tuvo una mención especial, con un guiño añadido hacia la figura de Johan Cruyff. “Sin vosotros no sería lo mismo, Habéis estado espectaculares toda la temporada. Aquí, en casa, en la rúa... es de gallina de piel”.

El técnico agradeció que se siguiera su consigna en el Gamper cuando “pedí la unión de todo el barcelonismo” y se acordó del presidente, Joan Laporta, por su apoyo. “Quiero dar las gracias al presidente, ‘Presi; ‘no estamos tan mal’, el apoyo de la junta directiva ha sido incondicional hacia este staff. Muchas gracias”.

El Xavi más comprensivo

Xavi admitió que en el campo disfrutó de “una vivencia muy chula. Me han venido muchos recuerdos de jugador. Es una Liga para la estabilidad y la calma. Ahora hay una armonía tremenda”.

El partido era lo de menos y entendió que sus jugadores no lograran el triunfo. “Nos ha faltado ritmo, porque llevamos una semana de celebración. No hemos hecho un gran partido, pero no se ha visto nuestra mejor versión”.