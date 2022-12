Arteta quiere a una de las estrellas del Mundial

El Arsenal se suma a Atlético de Madrid, Juventus, Inter Milán y Tottenham como equipo que suspira por los servicios del Alexis Mac Allister El futbolista del Brighton tiene un valor, según 'Transfermarkt', de 32 millones de euros

Son muchos los jugadores de Argentina que han subido su cotización tras proclamarse campeones del mundo con la albiceleste. Uno de ellos es Alexis Mac Allister, futbolista del Brighton.

El mediocentro, que llegó a los 'seagulls' en la campaña 2018-19 procedente de Argentinos Juniors a cambio de ocho millones de euros, tiene contrato con su actual club hasta 2025.

Pero ello no asusta a los grandes de Europa, que ven en el jugador de 23 años a un futbolista con mucho futuro y que, pese a llegar hace tres cursos al Brighton, no fue hasta la temporada 2019-20 que no se asentó en el equipo tras encadenar cesiones a su club de origen, Argentinos Juniors, y Boca Juniors.

Alexis Mac Allister ha sido pieza fundamental para Lionel Scaloni en la consecución del Mundial de Qatar. Y ello ha despertado la atención de varios clubes. El último, según 'AS', el Arsenal, que se suma así a Atlético de Madrid, Juventus, Inter Milán y sus vecinos del Tottenham.

Mac Allister tiene, según la página web especializada en fichajes 'Transfermarkt', un valor de 32 millones de euros. Una cifra que difícilmente podría pagar ningún equipo en este mercado invernal. El jugador se encuentra de vacaciones y el Brighton todavía no se ha pronunciado sobre sus intenciones con el jugador.