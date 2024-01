Embarba: "Al Girona le costaría mucho más remontarnos dos goles como en la primera vuelta"

El Almería, hundido en la última posición de la tabla y con solo cinco puntos en el casillero, recibe este domingo (14.00 horas) al segundo clasificado de la liga, un Girona lanzado que busca asaltar la primera plaza, con permiso del Real Madrid que se encuenra disputando la Supercopa de España.

Un partido complicado que el Almería afronta con aires renovados, siendo "más equipo" y más difícil de superar para sus rivales, según afirmó Adri Embarba, jugador del conjunto andaluz.

"El partido es difícil de afrontar con esta situación -el Almería es colista y aún no conoce la victoria-, pero tiene que ser así porque estamos convencidos de que algún día llegará la primera", confesó el madrileño en declaraciones facilitadas por el club.

El delantero, de 31 años, apuntó que "cuando llevas una primera vuelta entera en la que no has ganado, hay que ser realistas, el equipo no ha estado a la altura y, aunque sea difícil, hay que reponerse y pensar en positivo".

"La plantilla está entrenando bien, creo que está teniendo una actitud que, a pesar de los resultados, no se puede reprochar nada y es lo que intentamos hacer cada entrenamiento. Hay que superar eso, volver a coger la confianza que un equipo puede tener, como el caso del Girona, que consigue victorias y eso te da la confianza que tienen ellos ahora mismo", argumentó.

Embarba recordó que el debut de Gaizka Garitano como entrenador del Almería fue precisamente ante el Girona en el partido de la primera vuelta de LaLiga, que comenzó con un 0-2 que acabó con remontada del equipo catalán.

"Tenemos que seguir trabajando, confiar en que llegue una primera victoria lo antes posible. Es lo que necesitamos para volver a tener esa buena dinámica, esa buena mentalidad de volver a confiar en nosotros y ojalá sea este fin de semana contra un equipo como el líder que está haciendo muy bien las cosas y que por eso está en esa situación", insistió.

El ex del Espanyol destacó que, desde que llegó Garitano, "el míster también ha ayudado mucho. Desde que llegó, en ese sentido, el equipo es mucho más compacto". "Creo sinceramente que ahora al Girona le costaría mucho más remontarnos dos goles como en el partido de ida. Somos más equipo. Los partidos se nos han ido por un gol o por un detalle".

Embarba sabe que la vida puede cambiar si se consigue el triunfo: "Necesitamos confianza lo antes posible y cambiar la mentalidad para volver a creer en nosotros mismos. Y si se produce ante el colíder, con la temporada que están haciendo, sería más importante todavía. Si remamos juntos y jugamos como sabemos podemos ganar a cualquier equipo como hemos demostrado en otros partidos, a pesar de no ganar".

"Somos los mismos que cuando se decía que éramos una buena plantilla. No hemos ganado e insisto en ser responsables y autocríticos pero la única diferencia es la dinámica", explicó el jugador del Almería. "Ha habido partidos que hemos merecido ganarlos -y algunos frente a rivales directos- y eso te hunde más. Hay que mirar hacia adelante, quitarnos esa mochila ya y conseguir ganar al Girona", añadió.

"Nos da igual el rival, independientemente de que venga el Girona o que venga otro equipo, porque si hacemos buen trabajo y jugamos como el equipo que tenemos, como la plantilla que somos, creo que podemos ganar a cualquier equipo", subrayó.