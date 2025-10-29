Famosos
La nueva casa de Lamine Yamal, antiguo hogar de Piqué y Shakira, bajó 3 millones de precio: Este es el motivo
La estrella azulgrana se ha convertido en nuevo propietario del inmueble que ocupó la mediática pareja durante tantos años sufrió una importante reducción de su valor
Lamine Yamal ha sido noticia por diversos motivos en los últimos días. Uno de ellos es la compra de su nuevo hogar, una casa situada en Esplugues de Llobregat que antaño perteneció a la pareja formada por Gerard Piqué y Shakira antes de separar sus caminos y el futbolista empezar una nueva vida con su pareja actual.
De hecho, esas cuatro paredes que ahora ocupará Lamine fueron testigo de una de las 'telenovelas' más seguidas de los últimos años entre el mundo del deporte y el de las 'celebrities'.
La noticia se conocía este martes y la operación se llevó a cabo a través de una empresa intermediaria especializada en inmuebles de lujo y propiedades exclusivas, dando por finalizado el último vínculo entre la cantante colombiana y el exjugador catalán que quedaba por resolver. Ahora, sin embargo, la casa volverá a acoger a una pareja formada por un deportista de élite y una cantante de éxito, Nicki Nicole.
La mansión fue construida en 2012 y no le falta de nada, ya que dispone de un amplio espacio en un terreno de 4.000 metros cuadrados a tocar de la Ciudad Deportiva del Barça y cuenta con hasta tres edificaciones: la principal y dos casas adosadas.
Ideada por la arquitecta catalana Mireia Admetller, el hogar cuenta con todo tipo de 'extras' que le otorgan esa aura de 'casa de famoso' gracias a su campo de fútbol, pista de pádel, sistema de seguridad avanzado, gimnasio privado o sala de fisioterapia, muy útil en un perfil como el del de Rocafonda, así como sala de grabación, necesaria para la argentina si finalmente se queda a vivir en Barcelona cerca de su pareja.
Rebaja considerable del precio
Pese a todas las comodidades, Lamine ha comprado la casa por tres millones de euros menos del valor al que estaba hace unos meses. Si la expareja pedía 14 millones de euros para el comprador interesado, el joven delantero del Barça la ha conseguido por 11 millones.
El motivo se encuentra en que una de las casas ya fue vendida hace unos meses, reduciendo considerablemente el coste de la compra del inmueble principal. En verano el periódico 'ABC' avanzaba que la casa vendida inicialmente se pensó para acoger a la familia de Shakira, aunque debido a los problemas matrimoniales destapados posteriormente, esos planes nunca llegaron a ejecutarse.
Esta no es la primera operación inmobiliaria que hace el jugador de La Masia después de adquirir una casa para su padre, famosa por ser donde graba sus peculiares vídeos de cocina, y otra para su madre.
