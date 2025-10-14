Gerard Piqué revela el jugador que "más le humilló" con el FC Barcelona y que cayó en el olvido: "Había un delantero muy alto de Osasuna"

Aunque Gerard Piqué se retiró del fútbol profesional hace ya un par de años, su nombre no deja de aparecer en informaciones de todo tipo gracias a sus vínculos con los negocios, como su papel como presidente del Andorra o su participación en la Kings League, así como su reciente partido del EA FC (FIFA) contra Ilia Topuria.

Aunque en alguna ocasión ha explicado que no suele ver todos los partidos de la jornada de la liga, el exdefensa azulgrana siempre anda con un ojo puesto en la actualidad del club y suele comentar episodios de su etapa como profesional en la zaga de FC Barcelona.

La última aparición pública del '3' ha sido a tenor de la incorporación del exlateral del Real Madrid, Marcelo, y del creador de contenido y pareja de Aitana, Plex, en la competición de fútbol que preside, la mencionada 'Kings'.

Marcelo, Piqué y Plex, en su presentación como presidentes de la Kings League. / KOSMOS

Este último, aprovechando que se encontraba con los dos exjugadores, preguntaba al de Barcelona cuál fue el jugador que "más le humilló" durante su etapa defendiendo la camiseta del Barça y la respuesta de Piqué ha sorprendido a muchos, puesto que se trata de un futbolista que muchos tenían en el olvido.

"En Pamplona, que perdimos 3 a 2 contra Osasuna, había un delantero muy alto que creo que era croata", contesta el defensor sobre un partido de liga de la temporada 2011-2012 en El Sadar. El primer rostro que viene a la mente es el del actual delantero del club pamplonica, Ante Budimir, pues cumple con las dos características que apuntaba Piqué, aunque nada más lejos de la realidad, pues todavía militaba en el NK Inker de su país y tenía 22 años.

"Hacía mucho frío y el césped era cemento porque no había calefacción debajo", un mecanismo con el que los clubes de élite evitan la congelación del terreno de juego. "Ellos iban con zapatos de fútbol sala, con multitacos", continúa el exfutbolista, que revelaba que como los jugadores del Barça salieron con las botas habituales, pero no pudieron calentar de ninguna forma: "Nunca en mi vida me había encontrado con la frustración de no poder ni arrancar ni frenar porque los tacos no clavaban", recuerda.

Finalmente, el delantero en cuestión marcó dos goles: "Lo hicimos internacional. Fue Balón de Oro ese día", ya que tampoco su compañero en la zaga, Carles Puyol, podía reaccionar suficientemente rápido para contrarrestar la habilidad del '9' de Osasuna.

El jugador en cuestión fue Dejan Lekić, quien realmente es serbio y un trotamundos del fútbol: Estrella Roja, Real Sporting, Eibar, Girona, Mallorca, Reus Deportiu, Cádiz... y dos temporadas en Osasuna, entre 2010 y 2012.

Lekic jugó en Osasuna en el pasado / EFE

En total, llegó a marcar seis goles en 64 partidos en Primera División, dos de ellos en ese infame partido que recordaba Piqué, y aunque no anunció su retiro, ahora tiene 40 años y su última participación conocida en el fútbol fue para Las Rozas CF en 2021.