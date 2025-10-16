Gerard Piqué se cachondea de dos guardias civiles y acaba mal: "¿Es una cámara oculta, no?"

Gerard Piqué vuelve a estar en boca de todos. Esta vez, el exjugador del FC Barcelona participó en una broma oculta junto a Marcelo, exfutbolista del Real Madrid, y el creador de contenido YoSoyPlex, que cuenta con más de 14 millones de seguidores en YouTube. Los tres estaban grabando varios vídeos para promocionar que el brasileño y el creador de contenido tendrán un nuevo equipo en la Kings League, Skull FC.

El novio de Aitana Ocaña decidió grabar un vídeo haciendo bromas por la calle junto a Piqué y Marcelo, pero una de ellas no terminó como esperaban. Mientras iban en coche, se cruzaron con un vehículo de la Guardia Civil y no dudaron en intentar gastarles una broma. "Esto sería épico", comentó el exjugador del Real Madrid.

El dueño de la Kings League dijo que haría la siguiente cuestión: "¿Qué opina del proceso independentista? Que es broma, j*der". Al salir del vehículo, Piqué se fue directo hacia ellos preguntándoles: "Las Rozas, ¿dónde están?". Una pregunta que, cuando la escuchó, Marcelo no dudó en decir: "¡Qué cabrón!".

El agente de seguridad respondió a la cuestión con total normalidad: "Al final de toda esta calle aquí de España y entra a Las Rozas, verá el cartel de Las Rozas en un puente". El ex del Real Madrid quiso dejar claro, entre bromas, que Piqué "es el más caradura que hay". Además, el creador de contenido confesó que "se la pela completamente".

La broma de Piqué, YoSoyPlex y Marcelo está dando mucho de qué hablar / Sport

El agente, que ya veía que algo pintaba raro, preguntó: "¿Pero qué parte de Las Rozas?". Piqué contestó: "Donde está la Federación Española de Fútbol". En ese instante, el guardia civil sentenció: "¿Es una cámara oculta, no?". A lo que Piqué respondió: "¿Qué, sois del Real Madrid o del Atlético?". Uno contestó que del Madrid y el ex del Barça volvió al coche, pero no todo quedó ahí.

Al llegar, Piqué comentó que los dos eran del Madrid, pero pocos minutos después la Guardia Civil paró al equipo del creador de contenido y les pidieron el DNI a los cámaras y a Paconi, representante de YoSoyPlex. Marcelo salió del coche para frenar la situación, diciendo que estaban grabando un documental. Cuando volvió al coche dijo: "Estos creo que no son ni del Real Madrid". Piqué sentenció diciendo que habían grabado "contenido top".