Mounir Nasraoui acalla a sus críticos en su último directo: "No tenéis ni idea de lo que hemos sufrido, así que 'shut up'"

Cada vez que habla el padre de Lamine Yamal, Mounir 'Hustle Hard' Nasraoui, sube el pan. La semana pasada fue noticia en dos ocasiones por sus cánticos en la gala de entrega del Balón de Oro en París y por sus declaraciones acerca del estilo de vida que podía llevar gracias a los ingresos de su hijo.

Desde la explosión de la joven perla azulgrana, Mounir se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales, concretamente en Instagram, donde suele hacer directos enseñando sus dotes de cocina. De hecho, hace un par de fechas preparó unos nuggets para el maniquí de su hijo. De hecho, ya acumula 1,3 millones de seguidores en la red social de Meta, más que algunos equipos de Primera División.

En esta ocasión estaba nuevamente en su cocina preparando uno de sus platos, en esta ocasión unos macarrones con tomate y carne picada. Mientras explicaba el proceso de elaboración ha aprovechado para responder a todas aquellas personas que criticaron su actitud y le acusaban de aprovecharse del jugador del FC Barcelona.

Mounir Nasraoui y Lamine Yamal / SPORT.es

"Por favor, un respeto hacia las personas. Que jodéis al de aquí y ayudáis a los de fuera", comentaba mirando a cámara y pochaba cebolla. "Me supo mal que hubiera gente tan mala en el mundo... 'Es que el padre, diciendo que va a vivir de su hijo... por favor", continuaba Nasraoui.

Para él, la sentencia para los críticos es clara y les llama "malas personas". Además, se ha querido defender acusando a todos ellos que no saben el camino que ha tenido que seguir tanto él como su familia para llegar a su situación actual.

"¿No tenéis nada que hacer? En vez de decir, 'ostia, cómo me gustaría tener esta suerte del padre de Lamine Yamal'... intentad ser un poco personas en el mundo porque lo intentéis no lo vais a conseguir porque Lamine Yamal es de mi sangre", comentaba.

"Yo cuando llevaba mi hijo al fútbol, ¿había alguien conmigo?", pregunta a sus seguidores, para seguidamente responderse: "No tenéis ni idea de lo que hemos sufrido, así que 'shut up' (callaos). A veces hay que poner a las personas en su sitio", se defiende.

Ya un poco más serio ha querido sentenciar el tema: "No es una amenaza. El que hable mal o se pase con mi hijo, aquí tiene al defensor de Lamine Yamal. Nunca me arrepentiré de nada por defender a mi hijo", termina antes de seguir con su clase de cocina.