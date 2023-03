Pacheta: "No me voy a flagelar por un partido"

El entrenador del Real Valladolid ha reconocido que el encuentro ante el Celta no le gustó "ni en defensa, ni en ataque" El técnico admite que “habrá cambios ante el Espanyol” este domingo porque “hay otros que pueden hacerlo mejor”

El entrenador del Real Valladolid, José Rojo "Pacheta", ha reconocido este viernes, en rueda de prensa, que el partido ante el Celta no le gustó "ni en defensa, ni en ataque", y van a "trabajar para que no se repita", pero también ha advertido de que no se va a "flagelar" por un partido.

El técnico ya está centrado en el duelo de este domingo en Zorrilla ante el Espanyol y ha apostado por hacer que cada jugador piense en el trabajo que tiene que hacer "porque hay cosas que no dependen del rival, sino de uno mismo, y si a uno le afecta lo que hagan otros, va a tener un problema".

"Cada uno sabe lo que tiene que hacer bien, y eso no lo hicimos el otro día, lo que a cualquier equipo le hace daño. Esto es una carrera larga y va a ser dura para todos. Lo que esta semana es todo negro la siguiente es todo blanco, porque al final todo es cíclico", ha destacado.

"Pacheta" ha anunciado que "habrá cambios en el once", porque el cuerpo técnico "quita a jugadores cuando se cree que hay otros que pueden hacerlo mejor, y hay demasiada gente fuera en buen momento, esperando para jugar”.

De hecho, cuestionado por la posibilidad de contar con Darwin Machís, ha precisado que "no está descartado" para este choque, "porque ha entrenado ya con buenas sensaciones, y hace falta velocidad, que es lo que hace diferencial a un equipo". En este caso, según ha analizado, "Machis fija por un lado, y Plata por el otro, haciendo que los de dentro jueguen mejor”.

Por otro lado, el entrenador ha aclarado que tienen “calidad” para conseguir los goles que les faltan: “No están llegando y tenemos que trabajarlo, porque el gol y la velocidad es lo que hay que pagar".

Respecto a fortalecer la parte defensiva ha precisado que jugar con un pivote como Hongla les da “alternativas”, porque además considera que es un jugador que "ha crecido mucho, y es muy interesante tanto de central como de mediocentro”.

Aunque no se plantea un “cambio de modelo”, ha comentado que “el tipo de formación depende de cómo estén los jugadores, ya que si se juega con un 4-4-2 cuentas con gente de ataque en ese segundo delantero, pero me preocupa que otras líneas hagan goles".

En cuanto a Fresneda, el técnico blanquivioleta ha señalado que no ve ninguna especulación respecto al futbolistas "porque es un jugador fantástico, en crecimiento, pero Luis tiene profundidad, experiencia y hay momentos para todos, y Lucas Rosa también puede hacer cosas interesantes".

Ve un fuerte Espanyol

Respecto al RCD Espanyol, ha asegurado que “tiene muy buenos jugadores y buen entrenador”, por lo que espera "un partido duro" que confía en que van a ganar, a pesar de que el cuadro catalán "va a venir con muy buenos futbolistas y tras dos victorias seguidas, que habrán reforzado su confianza".

Será un duelo con tres puntos importantes en juego en la lucha por la permanencia, sobre la que no tiene “ni idea de lo que va a pasar de aquí al final”, ya que ha recordado que el año pasado "se necesitaron 39 puntos para salvarse, pero puede que sea necesario llegar a 42, y si eso es así habrá que atarse los machos".

"Vamos a estar muchos equipos en esa lucha, y cuando se acerca el final hay más miedo a perder, lo que provoca más empates”, ha añadido, al tiempo que ha pedido, tras ver lo sucedido en las últimas semanas, incluyendo el partido de Copa entre el Real Madrid y el Barcelona, en el que hubo acciones que le hicieron sentirse "dolido", que haya "un trato arbitral igualitario".

"He hablado ya mucho del tema de árbitros. Hay detalles que siempre están siendo en contra, y por eso exijo que traten a todos por igual", ha concluido.