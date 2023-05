Badosa se exhibe ante Kostyuk

La catalana sigue mostrando su mejor versión en Roma En la próxima ronda se enfrentará a la checa Karolina Muchova, 52 del mundo

Paula Badosa se exhibió este domingo en la tercera ronda del WTA 1.000 de Roma, en la que a base de superioridad física y empaque en los momentos complicados tumbó a la ucraniana Marta Kostyuk en dos sets, por 6-4 y 6-2, en poco más de hora y media.

Sigue el buen momento de Paula Badosa en la tierra batida del Foro Itálico que alarga su buena racha del último mes. En Roma ya eliminó a la tunecina Ons Jabeur, una de las favoritas, con otro gran partido.

Esta vez el inicio de Badosa no fue tan fuerte como en la pasada ronda. Comenzó muy sólida la ucraniana, imprimiendo mucha potencia en sus derechas y obligando a jugar desde muy al fondo a una Badosa que cedió su saque y que tuvo que salvar una bola de rotura en el segundo para evitar el 3-0.

Un golpe que más que desanimar a la española, dio mucha fuerza a una Kostyuk que, eso sí, poco después se fue haciendo cada vez más pequeña ante esta versión de Badosa que sabe gestionar mejor los momentos complicados de los partidos, sin dejar de estar concentrada al cien por cien en el punto a punto, recordando a la del año pasado.

