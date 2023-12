Alcaraz vence a Djokovic en una 'auténtica' exhibición

A pocos días de finalizar el 2023, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentaron en la Tennis Cup, un partido de exhibición disputado en Arabia Saudí. Los dos mejores tenistas del momento dejaron muestras de su calidad, en un duelo donde finalmente se impuso el español por 6-4, 4-6 y 4-6.

El quinto enfrentamiento del año entre ambos tenistas tuvo lugar en un abarrotado Kingdom Arena de Riyadh con capacidad para más de 26.000 espectadores. El partido, sin ningún efecto directo sobre el ranking ATP, arrancó con un break de Carlos Alcaraz tras un juego con grandes intercambios de golpes.

Durante el inicio del encuentro, el tenista murciano se mostró muy sereno y enfocado en consolidar su juego sobre la pista. 'Nole' no se quedó atrás y respondió con un juego en blanco para poner el 1-2. El serbio sacó su mejor versión para empatar el set (2-2) rompiendo el saque de Alcaraz. Pese a la no oficialidad del partido, ninguno de los dos tenistas quería perder y sacaron su carácter competitivo en la pista. Djokovic siguió ganando con facilidad sus servicios, mientras que llevaba al límite a Alcaraz (4-3). El tenista español no dio su brazo a torcer, compitiendo al número 1 del ranking (4-4). Novak volvió a ganar su servicio con facilidad (5-4) y se hizo con el primer set (6-4) tras someter a Alcaraz en un último juego en blanco que el tenista español no supo competir, dando muestras de flaqueza.

El segundo set inició con un break de Carlos Alcaraz (0-1) sobreponiéndose al varapalo del set anterior; dejando muestras de su fuerte carácter y competitividad. El español afianzó su ventaja ganando su servicio (0-2) y poniendo al serbio contra las cuerdas. La presión no pudo con Djokovic que en un intercambio de golpes muy igualado sumó su primer juego del segundo set (1-2). Alcaraz barrió a Novak en su servicio consiguiendo un juego en blanco para continuar liderando el set (1-3). El serbio no se quedó a atrás y respondió al murciano con otro juego en blanco con un servicio muy fuerte (2-3). El tenista español tenía claro su objetivo de forzar el tercer set y ganó su servicio con un potente 'derechazo' (2-4), al que contestó Novak con su saque dominante (3-4). A Carlos no le tembló el brazo y en un juego llevado al límite se volvió a imponer en su servicio (3-5). En ningún caso tenía pensado rendirse el número 1 del ranking ATP que haciendo gala de su gran servicio recortó distancias (4-5). La competitividad se vio reflejada en una celebración del tenista serbio que no gustó nada al público. Alcaraz sacó su mejor versión y cerró el set con una magnífica actuación en el servicio (4-6).

El definitivo set empezó con una defensa férrea del servicio por parte de Novak Djokovic (1-0) dejando cualquier duda atrás. Carlos respondió ganando el siguiente juego con la tensión palpable sobre la pista (1-1) y rompiendo el saque del serbio tras una potente volea (1-2). El español afianzó su ventaja en un juego muy competido por ambos tenistas (1-3). Carlos, con la confianza por todo lo alto, estuvo a punto de romper de nuevo el saque del serbio, pero finalmente no aprovechó la bola de break (2-3). Novak sacó su gen ganador y en un increíble juego consiguió el break e igualó el partido (3-3). El número 1 del mundo consolidó su ventaja ante un 'peleón' Alcaraz (4-3) que respondió de manera inmediata con un juego totalmente dominado por el murciano (4-4). El español consiguió el break en un momento clave del enfrentamiento (4-5). Alcaraz dominó completamente el final del encuentro y cerró el tercer y definitivo set con un impecable juego en blanco (4-6).

