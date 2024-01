Carlos Alcaraz – Gasquet, hoy en directo: partido del Open de Australia, tenis en vivo

Alcaraz: "Creo que este año va a ser bueno"

"Estoy muy motivado, espero que sea tan buena como 2023. Me he preparado muy bien para este torneo. He mejorado los aspectos que no hice bien el año pasado. Este año creo que va a ser bueno. Dentro y fuera de la pista, todo el mundo puede mejorar algo. No soy perfecto" aseguraba el tenista de El Palmar en la previa al inicio del torneo.