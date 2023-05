Ginés arremete contra su hija en 'Sálvame': "Quiere un cara a cara porque cobra”

Miriam y su padre no paran de reprocharse cosas 'Sálvame' emitirá su último programa el próximo viernes 23 de junio

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2009 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

Hace unas semanas se comunicó que, definitivamente, 'Sálvame' ha llegado a su final. Aunque la primera noticia fue que el 16 de junio se emitirá el último programa, ahora han modificado la fecha. Será el próximo viernes 23 de junio, cuando el formato desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco.

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación ha decidido cambiar la imagen de Telecinco: "Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable", según aseguran varias fuentes.

A partir de septiembre, el grupo de medios de comunicación ha apostado por Ana Rosa Quintana para sustituir al programa que presenta Jorge Javier Vázquez.

Ginés Corregüela ha asegurado que quiere arreglar las diferencias con su hija Miriam, pero que lo quiere hacer en casa, no delante de las cámaras.

Además, ha aprovechado el programa para defender a su otra hija, Laura, que constantemente recibe ataques por parte de Miriam: "No me gusta que en cámara diga eso, ya me ha atacado a mí, se lo permito, pero no quiero que ataque a su hermana".

Esta última ha confesado que todavía no puede perdonar a su padre, ya que tanto ella como su madre han sufrido mucho. "No sé qué le pasa en su interior, tiene algún tipo de miedo e intenta aferrarse a él porque sabe que le puede salvar más el culo ahora, que tiene más economía. Mi madre es más feliz que él", decía.

Miriam reprochó a su padre que se metiera con su representante Marina, y él ha contestado: "Vive de esto porque ella cobra igual que Miriam viene aquí y cobra y quiere un cara a cara porque cobra". A esto, fue preguntado si Miriam quiere ir a plató porque cobra, a lo que él ha contestado que sí: "Seguro".