"Eres un poco cutre", el tremendo cabreo de esta soltera en First Dates

Ángela, de 63 años, asegura tener mucha relación con los espíritus José y Ángela no estuvieron de acuerdo al pagar la cena

Nada hacía presagiar que la cena entre Ángela y José durante el programa de ayer de First Dates iba a acabar tan mal. Ángela era una mujer de 63 años con las ideas muy claras: no cree que aparente su edad y tiene una relación muy cercana con los espíritus.

José solo tenía un año más y confiesa que aparenta ser demasiado serio. A ella le gustó a simple vista: "me ha gustado que tenga pelo", pero el desarrollo de la cita no marchó según lo previsto.

Si hablamos de aficiones, Ángela le explicaba a José que le encanta ser activa, pero todo su círculo tiene pareja. También le contó que fue abogada y que decidió dejar dicho trabajo porque no soportaba vivir de las penas de los demás. Esto hizo pensar a José: "es una mujer muy intensa, intensísima". Sin embargo, la cita se torció cuando llegó la hora de pagar.

El hombre quería pagar a medias, mientras que Ángela no estuvo de acuerdo y así lo explicaba frente a las cámaras: "yo esperaba que me invitase a cenar y no me ha invitado, eso si que no me ha gustado nada, lo tiene perdido".

José, tras comprobar que había perdido los pocos puntos que había ganado, le dijo que de haber querido ser invitada, se lo tendría que haber dicho, a lo que Ángela le recriminó: "vamos a ver, ¿a esta edad es normal que vayas a medias? (...). Me parece a mi que eres un poco cutre".