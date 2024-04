Alba Carrillo desvela las razones de su mal momento en 'D corazón': "No estoy bien"

Alba Carrillo no está en su mejor momento. La colaboradora de 'D corazón' ha revelado la complicada semana que ha tenido en el programa presentado por Jordi González y Anne Igartiburu tras su llamativa reacción mientras debatían sobre el futuro divorcio del príncipe griego.

Pelayo Díaz fue el detonante de que esta información saliera a la luz. "Soy muy observador y he notado que a Alba se le ha cambiado la cara", delataba el influencer. Ante esto, el futuro concursante de 'Masterchef Celebrity' se aventuraba a preguntarla si continuaba con su pareja, a lo que la modelo contestó negativamente.

Dicha afirmación sorprendió a todos los presentes en el plató preocupándose por su compañera. "No estoy bien", aseguraba mientras Euprepio Padula se levantaba para abrazarla. "Yo no le digo nunca que no a que un tío bueno me achuche", bromeaba intentando quitar drama al asunto.

Meses después de comenzar su romance, Alba Carrillo revela su ruptura con Álex Coves, la cual no ha sido "tormentosa". Pese a todo, la colaboradora ha sido clara sobre estos meses junto al empresario: "Yo he sido feliz. Lo que pasa es que esta semana ha sido un poco complicada".