La nueva función que llega a Google Maps y que no dejarás de usar

Se trata de una chincheta que no desaparecerá del mapa Esta chincheta siempre estará visible

Google Maps sigue mejorando día tras día con novedades y funciones que nos solucionan la vida. Muchos se preguntan por qué no existe todavía una chincheta que podamos dejar fija en el mapa, para no perder de vista nuestro lugar favorito. ¿Y si os digo que Google ya trabaja en incorporar esta característica?

La chincheta que siempre estará visible en el mapa de Google Maps

Google no ha anunciado de forma oficial esta novedad, pero se está empezando a disfrutar de ella en las versiones beta de Google Maps. Los usuarios que la han descubierto aseguran que se trata de una chincheta siempre visible en el mapa, aunque esta quede fuera de la zona que estamos observando en ese momento: es un indicador de la dirección en la que se encuentra el lugar enel que has 'pinchado' una chincheta perenne.

Como si se tratara de un videojuego de coches, la chincheta es de uso muy intuitivo: imaginemos que pinchamos en la Plaza de Callao de Madrid; ahora, en el mapa buscamos El Retiro. Callao habrá desaparecido del mapa, pero no así la chincheta que nos indica que nuestro destino 'perenne' o 'fijo' se encuentra a la izquierda.

Es una mejora que no dejarás de utilizar cuando necesites señalar un sitio en Google Maps, y no quieras perderlo. De esta forma, no necesitarás enviar la ubicación a un chat de WhatsApp para volver a recuperarla.