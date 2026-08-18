Thiago Pitarch ya es jugador del primer equipo del Real Madrid

Thiago Pitarch ya tiene decidido su futuro. El Real Madrid ha asegurado la continuidad del centrocampista hispanomarroquí, que firmó su nuevo contrato el pasado lunes y pasa a formar parte del primer equipo de José Mourinho.

Según informó ESPN, el acuerdo ya está cerrado. Pitarch, que fue una de las grandes apuestas de Álvaro Arbeloa durante la pasada temporada, seguirá integrado en la dinámica del primer equipo pese a que, por cuestiones administrativas, tendrá ficha del Castilla.

El motivo es que el Real Madrid tiene actualmente las 25 fichas del primer equipo ocupadas. Una situación similar a la que ya se produjo con Franco Mastantuono, que estuvo integrado en la primera plantilla pese a disponer de ficha del filial.

La decisión del club también queda reflejada en sus canales oficiales. Pitarch aparece como integrante del primer equipo, siendo el único futbolista que figura con un número superior al 25. El centrocampista lucirá el dorsal '27' durante la presente campaña.

Mourinho también apuesta por Pitarch

La salida de Arbeloa, su principal valedor, había generado dudas sobre el futuro del centrocampista. El técnico dejó atrás el Real Madrid rumbo a la Premier, donde coincidirá con Gonzalo García y César Palacios, quienes también abandonaron el club para iniciar una nueva etapa lejos de Valdebebas.

En este contexto, Pitarch llegó a ser relacionado con un posible movimiento al Fulham, precisamente por la presencia de Arbeloa en el fútbol inglés. Sin embargo, la operación perdió fuerza y el futbolista siempre tuvo claro que quería continuar en el Madrid.

Thiago Pitarch firmó tres asistencias ante Gales con la sub-19 / RFEF

El nuevo proyecto de José Mourinho ha terminado de despejar cualquier incógnita. El técnico portugués confía en las condiciones de Pitarch y habría dado el visto bueno a su permanencia en la primera plantilla.

El centrocampista llega, además, después de una gran temporada y de proclamarse campeón de Europa sub-19 con España. Su adaptación se vio frenada por una lesión sufrida nada más incorporarse a la pretemporada tras el torneo continental, pero el Madrid mantiene intacta su confianza.

El 'fichaje' tras el no de Rodri

Con el no definitivo del fichaje de Rodri y el mercado prácticamente cerrado, salvo alguna salida inesperada, Pitarch puede convertirse en una alternativa importante para Mourinho.

El canterano tendrá la oportunidad de aportar equilibrio a un centro del campo que todavía busca su identidad tras la retirada de Toni Kroos en 2024. El Madrid ya ha tomado la decisión: Pitarch se queda y tendrá ficha del Castilla, pero a todos los efectos será uno más de la primera plantilla.