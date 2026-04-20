Thiago Pitarch, el mediocentro que combina la élite del Real Madrid con la vida de un estudiante de 18 años

A sus 18 años, Thiago Pitarch se ha convertido en una de las historias más estimulantes del fútbol español reciente.

Nacido en Fuenlabrada el 3 de agosto de 2007, el mediocentro ha pasado en cuestión de meses de ser un nombre prometedor de La Fábrica a asentarse como pieza fija en el once del Real Madrid dirigido por Álvaro Arbeloa.

Su crecimiento no se limita al club blanco. En plena concentración con la selección española Sub19, Pitarch reconocía hace unos días que está viviendo "un sueño", una frase que resume la velocidad y la intensidad de su presente.

Entre el césped y el pupitre

Lejos de la imagen del futbolista absorbido por la élite, Pitarch mantiene una rutina tan exigente como sorprendente para su edad. Él mismo la describió con naturalidad ante los canales oficiales de la RFEF: entrenar, ir a clase, volver a entrenar. Sin dramatismos, sin quejas.

Cursa Segundo de Bachillerato en el Colegio Internacional SEK, centro habitual para jóvenes talentos de las canteras del Real Madrid tanto en fútbol como en baloncesto. Por sus aulas han pasado figuras como Luka Doncic o Dani Carvajal, y hoy lo hacen jugadores del presente como Gonzalo García, Manuel Ángel y el propio Pitarch.

Mientras el primer equipo se prepara para recibir al Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions League, él cumple también con sus obligaciones académicas. Un equilibrio que pocos pueden sostener a ese nivel.

Thiago García Pitarch podría reforzar la medular del Madrid ante el City / EP

Madurez, humildad y liderazgo silencioso

Pitarch transmite una serenidad impropia de su edad. "Es mi sueño. He luchado por esto todos los días", confesó al hablar de su llegada al primer equipo. Su discurso, centrado en el trabajo y la constancia, explica por qué tanto Arbeloa como la RFEF han apostado por él sin reservas.

En la Sub19, además, ha sabido integrarse con rapidez. "Muchas risas, muchas bromas entre nosotros…", contaba, subrayando la importancia del buen ambiente para el rendimiento colectivo. Su perfil encaja: un mediocentro con gran lectura del juego y capacidad para cohesionar al grupo desde dentro.

Pese a la atención mediática, mantiene los pies en el suelo. "No me gusta mucho esto porque parece que soy la estrella, pero yo quiero ser uno más", admitió con una honestidad poco habitual en el fútbol profesional.

Un futuro que ya empieza a escribirse

Cuando se le pregunta por sus metas, no duda: "Debutar en la absoluta y ganar títulos". Lo dice sin grandilocuencia, como quien enumera pasos lógicos de un camino que ya ha empezado a recorrer.

Thiago Pitarch tiene 18 años, estudia Bachillerato, juega la Champions con el Real Madrid y lidera a la Sub19 española. Su presente impresiona, pero su futuro, ese que él trabaja día a día entre entrenamientos y exámenes, parece aún más prometedor.