Diomande deja sin fichas al Real Madrid

El Real Madrid ya ha cerrado su plantilla sobre el papel. El club blanco ha completado la inscripción de Yan Diomande, con lo que ya tiene registrados en LaLiga a todos sus fichajes del verano. Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Carlos Espí y el propio Diomande ya forman oficialmente parte de la primera plantilla madridista.

El último movimiento tiene además una consecuencia importante para la planificación de José Mourinho. El Real Madrid ha decidido inscribir a Diomande directamente con el primer equipo, pese a que por su edad podía haber sido registrado con el Castilla, y con ello ha completado las 25 fichas disponibles. El club blanco se queda, por tanto, sin espacio para realizar ninguna incorporación más sin liberar antes una plaza.

La situación llega justo cuando el mercado encara su recta final y el Madrid había dejado abierta la posibilidad de acudir al mercado si aparecía alguna oportunidad que convenciera especialmente a Mourinho. Ahora, cualquier movimiento de entrada tendrá una condición imprescindible: primero deberá producirse una salida.

Mourinho con algunos jugadores / Real Madrid

Diomande, directamente con ficha del primer equipo

A diferencia de lo ocurrido la pasada temporada con Franco Mastantuono, el Madrid ha decidido esta vez no aprovechar la posibilidad reglamentaria de inscribir a un futbolista menor de 23 años con el filial. Diomande, de 19 años, tendrá ficha del primer equipo y queda así integrado de forma definitiva en los planes de Mourinho.

El movimiento confirma también la importancia que el club concede al extremo costamarfileño, convertido en una de las grandes apuestas de futuro después de su llegada procedente del RB Leipzig por 125 millones de euros más 15 en variables.

La decisión tiene una lectura especialmente relevante en términos de mercado. Las 25 plazas de la primera plantilla están ocupadas, mientras Thiago Pitarch continúa inscrito con el Castilla. Eso significa que el Real Madrid no puede limitarse a encontrar un jugador que interese a Mourinho. Si el técnico portugués considera necesaria alguna incorporación durante las últimas semanas del mercado, Florentino Pérez tendrá que encontrar previamente una solución para liberar una de las fichas.

Tres salidas que no terminan de concretarse

El problema es que el Madrid tampoco lo tiene sencillo para liberar espacio. El club había señalado a Asencio, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy como tres de los futbolistas cuya situación podía cambiar durante este verano, pero las circunstancias han dificultado sus respectivas salidas.

En el caso de Asencio, una lesión muscular que le mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta septiembre ha reducido considerablemente las posibilidades de encontrar una salida. Mendy atraviesa una situación similar por sus problemas físicos, mientras que Camavinga no está dispuesto a abandonar el Real Madrid pese al interés que pueda generar en otros clubes. A ellos se suma Endrick, cuya salida también queda descartada después de que Mourinho haya decidido contar con él para esta temporada. El brasileño había recibido propuestas de varios clubes, pero el técnico portugués frenó cualquier posibilidad de cesión o traspaso.

Por ahora, Diomande es el último en entrar. Y su inscripción directa con el primer equipo deja al Real Madrid ante una realidad muy clara para el tramo final del mercado: para que haya una nueva llegada, antes tendrá que haber una salida.